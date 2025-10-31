24 perce
Kukoricabiznisszel csalt ki 22 millió forintot egy visszaeső férfi
Egy visszaeső szélhámos több mint 22 millió forinttal károsított meg egy szegedi céget, miután hamisan ígért eladásra 500 tonna kukoricát.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy különös és többszörös visszaeső férfi ellen, aki ezúttal egy szegedi vállalat üzletkötőjét verte át – derült ki az Ügyészség közleményéből.
Kukorica értékesítéssel verte át áldozatát
A vádirat szerint a férfi 2023-ban azzal hitegette a cég képviselőjét, hogy képes számukra 500 tonna kukoricát értékesíteni, noha valójában semmilyen áruval nem rendelkezett. A megtévesztett üzletkötő több mint 22 millió forintot utalt át neki, ám a kukorica leszállítása, illetve a pénz visszafizetése azóta sem történt meg.
Az ügyészség a vádlottat csalás bűntettével vádolja, és beismerés esetén 2 év 6 hónap szabadságvesztés kiszabását indítványozza, amennyiben lemond a tárgyalásról.
