Egy szegedi étterem döntése felrobbantotta az internetet

– De legalább a gyerek nem szőrös – mondta egyik kollégám, amikor anyagot gyűjtöttem a jegyzethez kutyabarát vendéglátóhelyek ügyében. A téma örök, remek és megosztó: melyik zavaróbb egy étteremben, a szőrös kutya, vagy a visító, hisztiző gyerek.

Kutyabarát étterem döntése kavarta fel a közösségi médiát Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Többé nem kutyabarát a Gringos

Nemrég robbant az internetes bomba a Facebook-on: többé nem kutyabarát az egyik szegedi vendéglátóhely. Van valami magyaros bája annak, amikor egy étterem békés Facebook-bejegyzése pillanatok alatt társadalmi vitává duzzad. A szegedi Gringos Cantina döntése, miszerint mostantól nem fogad kutyákat, épp ilyen lavinát indított el.

Nem a kutyákkal van a gond?

A kutyás vendégek szerint a döntés méltánytalan. Ők azt mondják, soha nem a kutyákkal volt a gond, hanem a gyerekekkel. Mások hasonló tapasztalatokat osztottak meg a kommentek között: a kutyák fegyelmezettek, a gazdák figyelmesek, ellenben a kisgyerekek „acsarkodnak, futkároznak, másznak az asztalok között”.

Az internet népe nem ismer középutat

Bár nem igazán reklámozzák, a gyerekmentes étterem ötlete nem ördögtől való, sok kiváló magyar vendéglátóhely előre figyelmezteti a vendégeket, hogy a számos fogásból álló, több órás vacsorát valószínűleg nem élveznék a kisebbek. Az internet népe viszont nem ismer középutat. A kutyások a hátrányos megkülönböztetés ellen tiltakoznak, a gyerekesek a megértést kérik, a gyerekmentesek pedig csak egy csendes, nyugodt helyen szeretnének enni egy jót.

Hol a határ?

Az egész vita végül is csak egy dolgot mutat: a közösségi terek ma már nemcsak fizikai, hanem érzelmi határvonalakat is jelentenek. A Gringos Cantina nem tett mást, mint meghúzott egy vonalat – de ezzel akaratlanul is rámutatott arra, hogy mennyire nehéz ma békét találni egy tál burrito mellett. És bár a kommentek alapján úgy tűnik, a kutyák sokszor jobban viselkednek, mint a gyerekek, azért ne feledjük: a gyerek legalább nem szőrös.