Egy szegedi étterem döntése felrobbantotta az internetet
Örök vita, hogy egy étteremben a kutyák vagy a gyerekek okoznak több feszültséget. A kutyabarát vendéglátóhelyekkel kapcsolatos vita most újra fellángolt egy szegedi hely döntése után.
– De legalább a gyerek nem szőrös – mondta egyik kollégám, amikor anyagot gyűjtöttem a jegyzethez kutyabarát vendéglátóhelyek ügyében. A téma örök, remek és megosztó: melyik zavaróbb egy étteremben, a szőrös kutya, vagy a visító, hisztiző gyerek.
Többé nem kutyabarát a Gringos
Nemrég robbant az internetes bomba a Facebook-on: többé nem kutyabarát az egyik szegedi vendéglátóhely. Van valami magyaros bája annak, amikor egy étterem békés Facebook-bejegyzése pillanatok alatt társadalmi vitává duzzad. A szegedi Gringos Cantina döntése, miszerint mostantól nem fogad kutyákat, épp ilyen lavinát indított el.
Nem a kutyákkal van a gond?
A kutyás vendégek szerint a döntés méltánytalan. Ők azt mondják, soha nem a kutyákkal volt a gond, hanem a gyerekekkel. Mások hasonló tapasztalatokat osztottak meg a kommentek között: a kutyák fegyelmezettek, a gazdák figyelmesek, ellenben a kisgyerekek „acsarkodnak, futkároznak, másznak az asztalok között”.
Az internet népe nem ismer középutat
Bár nem igazán reklámozzák, a gyerekmentes étterem ötlete nem ördögtől való, sok kiváló magyar vendéglátóhely előre figyelmezteti a vendégeket, hogy a számos fogásból álló, több órás vacsorát valószínűleg nem élveznék a kisebbek. Az internet népe viszont nem ismer középutat. A kutyások a hátrányos megkülönböztetés ellen tiltakoznak, a gyerekesek a megértést kérik, a gyerekmentesek pedig csak egy csendes, nyugodt helyen szeretnének enni egy jót.
Hol a határ?
Az egész vita végül is csak egy dolgot mutat: a közösségi terek ma már nemcsak fizikai, hanem érzelmi határvonalakat is jelentenek. A Gringos Cantina nem tett mást, mint meghúzott egy vonalat – de ezzel akaratlanul is rámutatott arra, hogy mennyire nehéz ma békét találni egy tál burrito mellett. És bár a kommentek alapján úgy tűnik, a kutyák sokszor jobban viselkednek, mint a gyerekek, azért ne feledjük: a gyerek legalább nem szőrös.
