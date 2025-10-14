október 14., kedd

Helén névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

58 perce

Egy szegedi étterem döntése felrobbantotta az internetet

Címkék#vendéglátóhely#kutyabarát étterem#jegyzet

Örök vita, hogy egy étteremben a kutyák vagy a gyerekek okoznak több feszültséget. A kutyabarát vendéglátóhelyekkel kapcsolatos vita most újra fellángolt egy szegedi hely döntése után.

Arany T. János

– De legalább a gyerek nem szőrös – mondta egyik kollégám, amikor anyagot gyűjtöttem a jegyzethez kutyabarát vendéglátóhelyek ügyében. A téma örök, remek és megosztó: melyik zavaróbb egy étteremben, a szőrös kutya, vagy a visító, hisztiző gyerek.

Kutyabarát étterem Szegeden
Kutyabarát étterem döntése kavarta fel a közösségi médiát Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Többé nem kutyabarát a Gringos

Nemrég robbant az internetes bomba a Facebook-on: többé nem kutyabarát az egyik szegedi vendéglátóhely. Van valami magyaros bája annak, amikor egy étterem békés Facebook-bejegyzése pillanatok alatt társadalmi vitává duzzad. A szegedi Gringos Cantina döntése, miszerint mostantól nem fogad kutyákat, épp ilyen lavinát indított el. 

Nem a kutyákkal van a gond?

A kutyás vendégek szerint a döntés méltánytalan. Ők azt mondják, soha nem a kutyákkal volt a gond, hanem a gyerekekkel. Mások hasonló tapasztalatokat osztottak meg a kommentek között: a kutyák fegyelmezettek, a gazdák figyelmesek, ellenben a kisgyerekek „acsarkodnak, futkároznak, másznak az asztalok között”.

Az internet népe nem ismer középutat

Bár nem igazán reklámozzák, a gyerekmentes étterem ötlete nem ördögtől való, sok kiváló magyar vendéglátóhely előre figyelmezteti a vendégeket, hogy a számos fogásból álló, több órás vacsorát valószínűleg nem élveznék a kisebbek. Az internet népe viszont nem ismer középutat. A kutyások a hátrányos megkülönböztetés ellen tiltakoznak, a gyerekesek a megértést kérik, a gyerekmentesek pedig csak egy csendes, nyugodt helyen szeretnének enni egy jót. 

Hol a határ?

Az egész vita végül is csak egy dolgot mutat: a közösségi terek ma már nemcsak fizikai, hanem érzelmi határvonalakat is jelentenek. A Gringos Cantina nem tett mást, mint meghúzott egy vonalat – de ezzel akaratlanul is rámutatott arra, hogy mennyire nehéz ma békét találni egy tál burrito mellett. És bár a kommentek alapján úgy tűnik, a kutyák sokszor jobban viselkednek, mint a gyerekek, azért ne feledjük: a gyerek legalább nem szőrös.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Jegyzet

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu