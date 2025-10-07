Két ember halt meg Makón, tizenegy sérült Csongrádon, tragikus statisztikát kaptunk

Az idei év első kilenc hónapjában 4739 lakóépületben keletkezett lakástűz Magyarországon, 128-cal több, mint tavaly.

Lakástűz Makón: egy idős asszony és a fia vesztette életét januárban. Fotó: Szabó Imre

Lakástűz Magyarországon

A lángok 77 ember életét oltották ki, 473-an megsérültek. A tüzek 16 százaléka a konyhában, 12 százaléka a kéményben, 10 százaléka a hálószobában, 7 pedig tárolóban keletkezett. Az eseteket jellemzően elektromos hibák, nyílt láng, fűtőeszközök vagy sütés-főzés okozta. Vármegyénkben, Makón a tűz január 11-én két ember halálát okozta. Csongrádon július 22-én egy társasház villanyórája gyulladt ki, ahol 11 ember szenvedett füstmérgezést – ez volt az év legtöbb sérülést okozó esete. A hatóságok 238 tűzvizsgálatot indítottak, 113 esetben felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja is.

A tűzoltók munkája

A tüzek eloltásához több mint 9700 tűzoltójárművet vetettek be, és több mint 66 ezer négyzetméter égett le. A katasztrófavédelem szerint a füstérzékelők életeket menthetnének, ám a tűzzel érintett épületek közül mindössze nyolcban volt ilyen eszköz. A szén-monoxid-riasztások száma enyhén csökkent, de még így is öt ember életét követelte a mérgező gáz – írja közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.