1 órája
Egy pillanat alatt lángra kaphat a lámpád, lehet nálad is van a hibás készülékből
Súlyos hiányosságokat tárt fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) legfrissebb vizsgálata. A 21 tesztelt, hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpa közül egyetlen termék sem bizonyult biztonságosnak.
Zseb-, fej-, kemping- és asztali lámpák, valamint egy kerékpár hátsó lámpája is részletes laborvizsgálaton esett át. Borzasztó eredmények születtek.
Kockázatosnak ítélték
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az elmúlt időszakban a hordozható, lítiumion-akkumulátoros lámpákat ellenőrizte, hogy kiszűrje a nem megfelelő, kockázatos termékeket a piacról. Az ellenőrzés eredménye a sokat látott szakértőket is meglepte: a vizsgált lámpák mindegyike veszélyes volt, egyik termék sem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A hatóság megkezdte a termékek forgalomból való kivonását – adta hírül a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A gyártók nem figyelték a cellák hőmérsékletét
Az NKFH munkatársai hordozható lámpákat – zseblámpákat, keresőlámpákat, fejlámpákat, kemping- és asztali lámpákat, valamint egy kerékpár hátsó lámpáját – szereztek be hagyományos boltokból és népszerű webáruházakból. A termékeket laboratóriumban vizsgálták, hogy megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak. Minden tesztelt lámpa lítiumion-akkumulátorral működött. Ezeknél a termékeknél a gyártók gyakran nem figyelik a cellák hőmérsékletét, pedig ez alapvető biztonsági követeselmény. A biztonságos töltési hőmérséklet-tartományon kívüli töltéssel az akkumulátor túlmelegedhet, kigyulladhat vagy akár fel is robbanhat – olvasható a NKFH honlapján.
Nem állt le a töltő, amikor a lámpa veszélyesen felmelegedett
A laborban többek között azt is vizsgálták, hogy a töltő leáll-e, ha a lámpa veszélyesen felmelegszik. Az eredmény megdöbbentő: 21 vizsgált termék közül egy sem ment át a teszten. Az NKFH arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a hibák szabad szemmel nem láthatók, különösen fontos, hogy a vásárlók előzetes tájékozódás után, körültekintően válasszanak. Kerüljék az ismeretlen eredetű vagy gyanúsan olcsó termékeket, és mindig megbízható forrásból vásároljanak.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Kádár kocka urbex Szentes környékén: minden tárgy a helyén, csak az idő telt el – galériával
Autósok figyelem! Ideiglenesen leáll az e-matrica értékesítése