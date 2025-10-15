október 15., szerda

Elkészült a kilátó

19 perce

Sétálj a bivalyok között, nézz körül a tó felett, milliárdos látogatóközpont nyílik Mórahalmon

Címkék#Nagyszéksós-tó#látogatóközpont#Mórahalom#beruházás

Tavasszal megnyílik Mórahalom új látványossága. A látogatóközpont a Nagyszéksós-tó partján, különleges természeti környezetben várja majd a vendégeket. A beruházás a Homokhátság egyik legnagyobb ökoturisztikai fejlesztése.

Arany T. János

Hatalmas lépést tett előre a mórahalmi Nagyszéksósi-tónál zajló fejlesztés – jelentette be videójában Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere. A nagyszabású beruházás eredményeként jövő tavasszal megnyitja kapuit a Turisztikai és Ökológiai Látogatóközpont, amely a bivalyrezervátum területén, egyedülálló környezetben várja majd a látogatókat.

új látogatóközpont nyílik Mórahalmon
Tavasszal megnyílik a látogatóközpont a Nagyszéksós-tónál Mórahalmon. Archív Fotó: Karnok Csaba

Mindjárt kész a látogatóközpont, már áll a kilátó a tó közepén

– Ismét hatalmasat léptünk előre a nagyszéksósi bivalyrezervátumban kialakítandó látogatóközpont fejlesztése kapcsán. Elkészült az ökológiai kilátó a tó közepén, a szálláshelyek is megépültek, és már az utolsó lépések zajlanak a központ technológiai felszerelésében – mondta Nógrádi.

Kisebb befejező munkák vannak hátra

A polgármester hozzátette, hogy a játszótér és a működéshez szükséges infrastrukturális elemek is elkészültek, így már csak kisebb befejező munkák vannak hátra. A fejlesztés célja, hogy a Nagyszéksós-tó térsége a természetkedvelők, családok és iskolai csoportok kedvelt célpontjává váljon.

Ökoturisztikai élmény minden korosztálynak

A projekt keretében öt új kilátó, tanösvények, valamint oktatási és ismeretterjesztő elemek is épülnek. A tó körbejárható lesz, és több ponton tematikus pihenőhelyek, kilátók várják majd a látogatókat. Ezeken a szikes tavak működésével kapcsolatos ismeretek élményszerűen jelennek meg.

Egyedülálló fejlesztés a Homokhátságon

A nagyszéksósi projekt a Homokhátság egyik legnagyobb öko- és turisztikai fejlesztése, több mint egymilliárd forintos beruházás részeként valósul meg. A cél, hogy a természetes környezet megóvása mellett vonzó, modern turisztikai infrastruktúra jöjjön létre, amely hosszú távon is fenntartható. A tavaszra tervezett nyitás után a látogatók sétálhatnak a tanösvényeken, megfigyelhetik a bivalyokat és vízimadarakat, vagy akár a tó közepén álló kilátóból is gyönyörködhetnek a tájban.

