Iskolaválasztás

Tegnap, 13:50

Ezek a legjobb szegedi általános iskolák a mesterséges intelligencia szerint

Címkék#rangsor#mesterséges intelligencia#általános iskola#Szeged#iskola

Hova érdemes beíratni Szegeden leendő elsős gyermekünket? Melyik a legjobb szegedi iskola? Erről kértük ki a ChatGPT véleményét.

Timár Kriszta

Bár még alig kezdődött el az idei tanév, vannak, akik már a jövő szeptembert tervezgetik. Egészen pontosan azt, melyik általános iskolába írassák be 6 éves gyermeküket. Az iskolaválasztás hosszú folyamat, a tavaszi végleges jelentkezést több hónapos keresgélés és érdeklődés előzi meg. Hamarosan elkezdődnek a nyílt napok, ahol személyes tapasztalatokat lehet szerezni, illetve sokan kérdezősködnek más anyukáktól is, mit javasolnak vagy nem javasolnak. Lapunk éveken keresztül bemutatta az általános iskolákat, ezek a cikkek szintén nagy segítséget jelenthetnek, hiszen részletesen leírtuk, hol milyen tagozatok, lehetőségek vannak. Így most egy újabb módszer szerint próbálunk segíteni olvasóinknak: megkérdeztük a ChatGPT-t.

Melyik a legjobb iskola Szegeden?
A legjobb iskolát kerestük Szegeden a mesterséges intelligencia segítségével. Illusztráció: Karnok Csaba

Íme a lista, ha a legjobb iskolát keressük

Arra a kérdésre, hogy melyik a legjobb iskola, ha az alapfokú intézmények között keresgélünk, természetesen az alapján adott választ, hogy melyek szerepelnek az országos mérések élmezőnyében. Legutóbb 2021-ben készült rangsor a megelőző 5 év országos kompetenciamérések eredményei alapján. Eszerint a legjobb tanulmányi eredményeket elérő szegedi általános iskola a Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola lett, amely az országos listán a 19. helyen végzett. 

A szegedi iskolák közül említésre méltó még a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, mely az országos rangsorban a 72. helyen szerepelt. A harmadik legjobb szegedi iskola az Arany János lett, amely mindössze 2 hellyel került hátrébb az országos listán, mint a Juhász Gyula. A Tisza-parti Általános Iskola a 82., a Béke utcai  a 90. és az Alsóvárosi a 96. lett.

Iskolák, ahol a diákok jól érzik magukat

A mesterséges intelligencia szerint fontos megjegyezni, hogy a tanulmányi eredmények mellett érdemes figyelembe venni az iskola légkörét, a tanárok hozzáállását és a közösségi élményt is. A szülők tapasztalatai szerint az alsó tagozaton különösen fontos a tanítók személye és a családias légkör. Megkérdeztük tehát, hogy melyik iskolákat ajánlaná, ha a cél az, hogy a gyermek jól érezze magát.

Ez alapján a Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola és Bálint Sándor Tagiskoláját ajánlotta első helyen, mivel kertvárosi környezetben található és évfolyamonként egy-egy osztályt indít, így biztosítva a kis létszámú, családias légkört. A nagy udvar, korszerű udvari játékok és sportpálya lehetőséget adnak a tanulásra és a kikapcsolódásra is. A szülők véleménye alapján pedig az iskola közössége támogató és befogadó. A további helyeken megjelölte a Szegedi International Primary School-t, a Szegedi Waldorf Iskolát és a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát.

Arra a kérdésre, van-e olyan szegedi általános iskola, melyet rossz híre miatt nem javasol, a ChatGPT a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot említette meg. Indoklásában az szerepel, hogy az intézmény nem működik, és a jövőbeli működésének kilátásai is bizonytalanok. 

Önök egyetértenek a listával? Írják meg tapasztalataikat, illetve azt, melyiket tartják jelenleg a legjobb iskolának Szegeden.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

