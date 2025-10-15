Emberfeletti teljesítmény: tűzoltók rohantak felfelé a MOL Campusban!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 11-én tartotta meg hagyományos lépcsőfutó-bajnokságát. Az eseményt idén huszonharmadik alkalommal rendezték meg a MOL Campusban, ahol a versenyzőknek a rajttól a célig 33 emeletet, összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük huszonöt kilogrammos tüzoltói menetfelszerelésben. A versenyen több Csongrád-Csanád vármegyei tűzoltó is részt vett, akik kiváló eredményeket értek el.

Kiváló eredményeket értek el a lépcsőfutó-bajnokságon a Csongrád-Csanád vármegyei tűzoltók. Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Hét vármegyei tűzoltó vett részt a lépcsőfutó-bajnokságon

A versenyen összesen 133 egyéni induló és 35 csapat vágott neki az emberpróbáló feladatnak. Vármegyénk tűzoltói a következő eredményeket érték el:

Tűzoltó férfi egyéni I. korcsoport

II.: 7:30 Lupsea Tamás (Csongrád VMKI)

Tűzoltó férfi egyéni II. korcsoport

III.: 7:03 Rasztik Ferenc (Csongrád VMKI)

Tűzoltó férfi egyéni IV. korcsoport

II.: 7:45 Nagy Róbert (Csongrád VMKI)

Tűzoltó férfi páros youngster

I.: 7:45 Lupsea Tamás és Szűcs Dávid (Csongrád VMKI)

Tűzoltó vegyes páros oldies

III.: 12:32 Jaksa Petra és Nagy Róbert (Csongrád VMKI)