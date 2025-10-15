48 perce
Emberfeletti teljesítmény: tűzoltók rohantak felfelé a MOL Campusban!
Nemrég került megrendezésre a katasztrófavédelem hagyományos lépcsőfutó-bajnoksága. Az idén huszonharmadik alkalommal megrendezett versenyen több vármegyei tűzoltó előkelő helyen végzett.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság október 11-én tartotta meg hagyományos lépcsőfutó-bajnokságát. Az eseményt idén huszonharmadik alkalommal rendezték meg a MOL Campusban, ahol a versenyzőknek a rajttól a célig 33 emeletet, összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük huszonöt kilogrammos tüzoltói menetfelszerelésben. A versenyen több Csongrád-Csanád vármegyei tűzoltó is részt vett, akik kiváló eredményeket értek el.
Hét vármegyei tűzoltó vett részt a lépcsőfutó-bajnokságon
A versenyen összesen 133 egyéni induló és 35 csapat vágott neki az emberpróbáló feladatnak. Vármegyénk tűzoltói a következő eredményeket érték el:
Tűzoltó férfi egyéni I. korcsoport
- II.: 7:30 Lupsea Tamás (Csongrád VMKI)
Tűzoltó férfi egyéni II. korcsoport
- III.: 7:03 Rasztik Ferenc (Csongrád VMKI)
Tűzoltó férfi egyéni IV. korcsoport
- II.: 7:45 Nagy Róbert (Csongrád VMKI)
Tűzoltó férfi páros youngster
- I.: 7:45 Lupsea Tamás és Szűcs Dávid (Csongrád VMKI)
Tűzoltó vegyes páros oldies
- III.: 12:32 Jaksa Petra és Nagy Róbert (Csongrád VMKI)
