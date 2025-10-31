40 perce
Leszakadt felsővezeték miatt pótlóbuszok közlekednek Szeged belvárosában
Leszakadt felsővezeték akadályozza a tömegközlekedés mentetét Szeged belvárosában.
Az SZKT Facebook-oldalán tájékoztatta az utazóközönséget, miszerint forgalmi zavar alakult ki az Anna kútnál. A fennakadsát egy leszakadt felsővezeték okozta, a megoldáson jelenleg is dolgoznak a szakértők.
A történtek miatt Szeged vá. - Európa Liget/Tarján - Kecskés vá között pótlóbuszok közlekednek. Továbbá 8-10 perces vonali késésekre kell számítani a 2-es, 3-as, 4-es villamosvonal, valamint az 1-es jelzésű vasútvillamos (tram-train), illetve a 8-as, 10-es trolibuszvonalon.
