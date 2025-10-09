2 órája
A legtöbben nem tudják, pedig ezért büntethetnek meg a Lime rolleren
Egyre többen használják, térhódításuk tagadhatatlan. Ám kevesen tudják, hogy Szegeden szigorú szabályok vonatkoznak a Lime rollerek használatára és parkolására. A tiltott és korlátozott zónák figyelmen kívül hagyása nemcsak kellemetlen meglepetéseket, hanem bírságot is hozhat. Mutatjuk, mit kell betartani a rollerezés során.
Csak a baj van velük, felelőtlenül közlekednek - többen is így vélekednek róluk, de mindhiába hiszen rendkívül népszerű a Lime roller bérlés Szegeden, ám sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a Lime alkalmazásban jelölt zónák nem csupán technikai jelzések, de komoly közlekedési szabályokat is takarnak. A város különböző részein eltérő korlátozások érvényesek a rollerezésre és a mikromobilitási eszközök parkolására, amelyeket nem árt ismerni, mielőtt még bírságot kapnánk a fejünkre. Mutatjuk, mit kell tudni Szeged rolleres közlekedéséről, egy gépjárműoktatót is megkérdeztünk.
Nem minden megengedett a Lime roller parkolása Szegeden
A Lime alkalmazás megnyitása után egy Szegedről készült térképet találtunk, melyben jelölve vannak a különféle zónák. A No go zónákban tilos a rollerrel való közlekedés. Ilyen tiltott területnek számítanak többek között a Baktói kiskertek, Béketelep, Kecskés István-telep, Klebelsberg Telep, Tompasziget, Szentmihály, Gyálarét, Tiszasziget, Újszentiván, Szőreg, Deszk, Kiskundorozsma, Sziksós és Subasa, azaz a város külterületei. Ezeken a részeken nemcsak a közlekedés, de a parkolás is tilos, ha valaki mégis ide téved, a rollere fokozatosan leáll és bírságra is számíthat. A No go zónák a térképen pirossal vannak jelölve.
A belvárosban vannak olyan alacsony sebességű zónák, ahol mindössze csak 8 kilométer/órás sebességgel lehet haladni. Ezeken a területeken a mikromobilitási eszköz lelassul: a Kárász utcán, a Dugonics téren, a Kölcsey utcában és a Klauzál téren, vagyis azokon a frekventált helyeken, ahol a gyalogosforgalom is zsúfolt, a lassítás az esetleges balesetek megelőzését szolgálja.
Fontos odafigyelni még a parkolási szabályokra is, a rollerek nem mindenhol hagyhatóak ott. A Tiszavirág Sportuszoda parkolója és annak teljes területe tiltott, az Eperjesi sor és a Szélső sor sem minősül parkolózónának, vagyis ott tilos befejezni rollerezést. Ilyen esetben az alkalmazás figyelmezteti a felhasználót és segít megtalálni a legközelebbi parkolóhelyet.
A Lime applikációban egyébként láthatóak a kötelező parkolási zónák is, ezek kék színnel vannak jelölve. A város tele van velük, mégis sokszor előfordul, hogy a rollereket olyan helyekre is lerakják, ahová egyébként nem lenne szabad. A szabályszegések, úgy mint más közlekedési eszközökre vonatkozóan, bírságot vonhatnak maguk után.
A KRESZ-módosítás már a rollereket is szabályozza
Az elektromos rollerek térhódítása megállíthatatlan. Szegeden is egyre több rolleres jelenik meg az utakon, sokszor a forgalommal összeegyezhetetlen módon. Ugyanakkor a KRESZ még mindig nem tudja pontosan, hogy mely kategóriába sorolja őket, mert jogilag egyszerűen nem léteznek.
- Borzasztóan küzdünk értük, mert azt látjuk, hogy ők maguk nem igazán figyelnek saját biztonságukra - mondta Sándor Zsuzsa szegedi gépjárműoktató lapunknak, aki napi szinten tapasztalja az e-rolleres közlekedés problémáit. Hozzátette, a legrosszabb az, hogy nem akar megszületni az új jogszabály, még nem került a magyar kormány elé aláírásra készen.
A KRESZ-módosítás célja nem az, hogy megváltoztassa a rolleresek közlekedési szokásait. Sokkal inkább az, hogy beillessze őket a közlekedési rendszerbe, kijelölve a saját helyüket és jogaikat. A gépjárműoktató szerint a legfontosabb a figyelem, mert amíg ők sokszor védőfelszerelés nélkül, bizonytalan technikával mozognak, addig az autósok feladata, hogy észrevegyék és elkerüljék őket.
