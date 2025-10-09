A legtöbben nem tudják, pedig ezért büntethetnek meg a Lime rolleren

Csak a baj van velük, felelőtlenül közlekednek - többen is így vélekednek róluk, de mindhiába hiszen rendkívül népszerű a Lime roller bérlés Szegeden, ám sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a Lime alkalmazásban jelölt zónák nem csupán technikai jelzések, de komoly közlekedési szabályokat is takarnak. A város különböző részein eltérő korlátozások érvényesek a rollerezésre és a mikromobilitási eszközök parkolására, amelyeket nem árt ismerni, mielőtt még bírságot kapnánk a fejünkre. Mutatjuk, mit kell tudni Szeged rolleres közlekedéséről, egy gépjárműoktatót is megkérdeztünk.

A Lime rollerek használatára és elhelyezésére is szigorú szabályok vonatkoznak Szegeden. Fotó: Nagy Balázs / MW

Nem minden megengedett a Lime roller parkolása Szegeden

A Lime alkalmazás megnyitása után egy Szegedről készült térképet találtunk, melyben jelölve vannak a különféle zónák. A No go zónákban tilos a rollerrel való közlekedés. Ilyen tiltott területnek számítanak többek között a Baktói kiskertek, Béketelep, Kecskés István-telep, Klebelsberg Telep, Tompasziget, Szentmihály, Gyálarét, Tiszasziget, Újszentiván, Szőreg, Deszk, Kiskundorozsma, Sziksós és Subasa, azaz a város külterületei. Ezeken a részeken nemcsak a közlekedés, de a parkolás is tilos, ha valaki mégis ide téved, a rollere fokozatosan leáll és bírságra is számíthat. A No go zónák a térképen pirossal vannak jelölve.

A belvárosban vannak olyan alacsony sebességű zónák, ahol mindössze csak 8 kilométer/órás sebességgel lehet haladni. Ezeken a területeken a mikromobilitási eszköz lelassul: a Kárász utcán, a Dugonics téren, a Kölcsey utcában és a Klauzál téren, vagyis azokon a frekventált helyeken, ahol a gyalogosforgalom is zsúfolt, a lassítás az esetleges balesetek megelőzését szolgálja.

Fontos odafigyelni még a parkolási szabályokra is, a rollerek nem mindenhol hagyhatóak ott. A Tiszavirág Sportuszoda parkolója és annak teljes területe tiltott, az Eperjesi sor és a Szélső sor sem minősül parkolózónának, vagyis ott tilos befejezni rollerezést. Ilyen esetben az alkalmazás figyelmezteti a felhasználót és segít megtalálni a legközelebbi parkolóhelyet.