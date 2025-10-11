október 11., szombat

Tiszteletadás

1 órája

150 éve hunyt el Löw Lipót, rá emlékeznek vasárnap

Címkék#Löw Lipót#emléknap#Szegedi Zsidó Hitközség

Szeged nagy hatású főrabbijának emléke előtt hajt fejet a Szegedi Zsidó Hitközség vasárnap. Löw Lipót életműve egyszerre vallási, tudományos és kulturális hagyaték, amelynek üzenete ma is aktuális.

Delmagyar.hu

A Szegedi Zsidó Hitközség különleges emléknapot rendez Löw Lipót halálának 150. évfordulója alkalmából október 12-én. Az egykori szegedi főrabbi neve nemcsak a magyar zsidóság, de Szeged kulturális és tudományos életének történetében is meghatározó helyet foglal el. Löw Lipót a 19. századi Magyarország egyik legműveltebb és legnagyobb hatású vallási vezetője volt, aki tudományos munkásságával és közéleti szerepvállalásával hidat épített hit és tudás, hagyomány és modernitás között.

A Löw Lipót park táblája előtt gyűltek az emberek.
A Löw Lipót emléknap vasárnap a tavaly átadott Löw Immánuel parkban kezdődik. Archív fotó: Gémes Sándor

Löw Lipót emléknap a hit, tudomány, művészet és tisztelet jegyében

Az emléknap vasárnap délelőtt 10 órakor koszorúzással és ünnepi beszéddel kezdődik a Löw Lipót emlékműnél, a Löw Immanuel parkban. A megjelenteket Buk István, a hitközség elnöke köszönti, ünnepi beszédet pedig Glässer Norbert egyetemi docens mond.

A program fél 11-kor folytatódik az Új Zsinagógában, ahol megnyílik „A rabbi Löw Lipót öröksége” című képzőművészeti alkotásokból és a fotópályázat pályaműveiből összeállított kiállítás. A tárlatot a pályázatot szervező Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület nyitja meg, rámutatva, miként él tovább Löw Lipót szellemi öröksége a kortárs művészetben.

Fél 12-től emlékülésen idézik fel Löw Lipót pályáját és hatását a pápai, nagykanizsai és szegedi közösségek életében. Előadást tart Lévai Ibolya, Schmidt Orsolya és Ábrahám Vera, akik tudományos és helytörténeti szemszögből világítják meg a rabbi életművét.

A rendezvény nyilvános, a programok ingyenesen látogathatók. Az emléknap méltó alkalom arra, hogy Szeged és a hazai zsidó közösség együtt idézze fel egy kivételes szellemiségű tudós-rabbi örökségét, aki munkásságával nemcsak hitéközségét, de városát is maradandó szellemi értékekkel gazdagította.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

