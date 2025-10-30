Új játékos a Pick Szeged csapatában, áramszünetek és tragédia a kiserdőben

Lukas Sandell-el erősít a Pick Szeged, miközben tragikus eset rázta meg a várost. A dietetikusok az egészséges reggelikről vitáznak, Sándorfalván ismét áramszünetek okoznak gondot, a színházban pedig a Jancsi és Juliska meseopera hozott gyerekkori hangulatot.

Lukas Sandell az OTP Bank-Pick Szegednél folytatja pályafutását. Fotó: Polyák Attila/MW

Megvan a Pick Szeged első érkezője a következő szezonra

A Veszprém korábbi játékosával erősítenek. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata hivatalos honlapján jelentette be, hogy Lukas Sandell náluk folytatja a pályafutását a következő szezontól.

Szeged melletti kiserdőben ért véget a keresés, a forráskúti mentők és egy keresőkutya együtt találták meg a férfit

Az eltűnt fiatal férfi keresésébe a család kérésére a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők is bekapcsolódtak. A férfi felakasztotta magát, a holttestet Szegeden egy kiserdőben a speciális csapat egyik tagja és kutyája találta meg.

A dietetikusok szerint ez nem is egészséges reggeli – mégis sokan így kezdik a napot

Egyre többen odafigyelnek arra, mit és hogyan esznek. Az egészséges reggelivel kapcsolatban azonban sok a tévhit: bizonyos ételek, melyeket annak gondolnak, kifejezetten ártalmasak is lehetnek.

Áramszünetek gyötrik Sándorfalvát, a lakók már nem érzik biztonságban magukat

Havi szinten fellángolnak az indulatok Sándorfalván, amikor a település sötétbe borul. Az áramszünetek rendszeresek a településen, melyek már anyagi károkat is okoztak a lakóknak. A polgármester évek óta egyeztet az MVM-mel, szerinte mostanra jóval kevesebb a mikroáramszünet a kisvárosban.

Jancsi és Juliska Szegeden, egy fantasztikus meseopera, ami mindenkit visszarepít a gyerekkorba – galériával, videóval

A Szegedi Nemzeti Színházban Bonecz Veronika rendező vitte színre a Grimm testvérek ikonikus meséjét, amely Engelbert Humperdinck zenéjével vált meseoperává. Az előadás gyerekeknek és szülőknek is fantasztikus élményt nyújt: a felnőtteket visszarepíti abba a korba, amikor édesanyjuk vagy nagymamájuk mesélte nekik Jancsi és Juliska történetét.