Forgalomkorlátozás

15 perce

Teljesen lezárják az M5-öst októberben, rendőrök irányítják majd a forgalmat

Az M44 gyorsforgalmi út építése miatt az M5-ös autópálya mindkét oldalán hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek Kecskemét térségében október 14-től várhatóan október 19-ig.

Munkatársunktól

Október 14-19. között az M5-ös autópálya mindkét oldalán hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek Kecskemét térségében. Ebben az időszakban az autópálya  teljes forgalma mindkét irányból időszakosan, rendőri irányítás mellett megállításra kerül a hídgerendák és a portálszerkezetek beemelésének idejére.

M5-ös autópálya munkálatokat végeznek
Hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek az M5-ös autópálya egyik szakaszán. Illusztráció: Shutterstock

Így alakul majd az M5-ös autópálya munkálatai

A portálszerkezet beemelési munkálatai várhatóan a következőképpen fognak zajlani:

Október 14–17. között:

  • M5-M44 csomópont építése miatt minden este 18:00 és hajnali 3:00 között időszakos teljes pályazár az M5-ös autópályán (portálszerkezetek beemelése idején).
  • Napközben a főpályán irányonként két sáv lesz járható.

Október 14–16. között:

  • Szeged → Budapest irányban dolgoznak.
  • A haladósávot lezárják, csak az előzősávon lehet haladni.
  • A portálszerkezet beemelésekor teljes pályazár lép életbe.

Október 17-én:

  • A munkavégzés Budapest → Szeged irányban zajlik.
  • A haladósáv lezárása itt is várható, mobil terelés mellett.
  • Szintén lesz időszakos teljes pályazár a beemelés idején.

Október 16–17.:

  • Az M5 autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét-Észak csomópontban a felhajtó forgalmat időszakosan megállítják.

Tengelysúlymérő állomás:

  • Nem üzemel: 2025. október 16. 20:00 – október 18. 8:00 között.

A hídgerenda beemelési munkálatai pedig:

Október 14–19. között:

  • Minden este 18:00 és reggel 6:00 között időszakos teljes pályazár lesz érvényben rendőri irányítás mellett, a beemelési munkák idejére.
  • Napközben irányonként két sáv biztosítja a forgalmat.
  • A munkák október 19-én várhatóan befejeződnek.

