Teljesen lezárják az M5-öst októberben, rendőrök irányítják majd a forgalmat
Az M44 gyorsforgalmi út építése miatt az M5-ös autópálya mindkét oldalán hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek Kecskemét térségében október 14-től várhatóan október 19-ig.
Október 14-19. között az M5-ös autópálya mindkét oldalán hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek Kecskemét térségében. Ebben az időszakban az autópálya teljes forgalma mindkét irányból időszakosan, rendőri irányítás mellett megállításra kerül a hídgerendák és a portálszerkezetek beemelésének idejére.
Így alakul majd az M5-ös autópálya munkálatai
A portálszerkezet beemelési munkálatai várhatóan a következőképpen fognak zajlani:
Október 14–17. között:
- M5-M44 csomópont építése miatt minden este 18:00 és hajnali 3:00 között időszakos teljes pályazár az M5-ös autópályán (portálszerkezetek beemelése idején).
- Napközben a főpályán irányonként két sáv lesz járható.
Október 14–16. között:
- Szeged → Budapest irányban dolgoznak.
- A haladósávot lezárják, csak az előzősávon lehet haladni.
- A portálszerkezet beemelésekor teljes pályazár lép életbe.
Október 17-én:
- A munkavégzés Budapest → Szeged irányban zajlik.
- A haladósáv lezárása itt is várható, mobil terelés mellett.
- Szintén lesz időszakos teljes pályazár a beemelés idején.
Október 16–17.:
- Az M5 autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét-Észak csomópontban a felhajtó forgalmat időszakosan megállítják.
Tengelysúlymérő állomás:
- Nem üzemel: 2025. október 16. 20:00 – október 18. 8:00 között.
A hídgerenda beemelési munkálatai pedig:
Október 14–19. között:
- Minden este 18:00 és reggel 6:00 között időszakos teljes pályazár lesz érvényben rendőri irányítás mellett, a beemelési munkák idejére.
- Napközben irányonként két sáv biztosítja a forgalmat.
- A munkák október 19-én várhatóan befejeződnek.
