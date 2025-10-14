Teljesen lezárják az M5-öst októberben, rendőrök irányítják majd a forgalmat

Október 14-19. között az M5-ös autópálya mindkét oldalán hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek Kecskemét térségében. Ebben az időszakban az autópálya teljes forgalma mindkét irányból időszakosan, rendőri irányítás mellett megállításra kerül a hídgerendák és a portálszerkezetek beemelésének idejére.

Hídgerenda és portálszerkezet beemelési munkálatokat végeznek az M5-ös autópálya egyik szakaszán. Illusztráció: Shutterstock

Így alakul majd az M5-ös autópálya munkálatai

A portálszerkezet beemelési munkálatai várhatóan a következőképpen fognak zajlani:

Október 14–17. között:

M5-M44 csomópont építése miatt minden este 18:00 és hajnali 3:00 között időszakos teljes pályazár az M5-ös autópályán (portálszerkezetek beemelése idején).

Napközben a főpályán irányonként két sáv lesz járható.

Október 14–16. között:

Szeged → Budapest irányban dolgoznak.

A haladósávot lezárják, csak az előzősávon lehet haladni.

A portálszerkezet beemelésekor teljes pályazár lép életbe.

Október 17-én:

A munkavégzés Budapest → Szeged irányban zajlik.

A haladósáv lezárása itt is várható, mobil terelés mellett.

Szintén lesz időszakos teljes pályazár a beemelés idején.

Október 16–17.:

Az M5 autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét-Észak csomópontban a felhajtó forgalmat időszakosan megállítják.

Tengelysúlymérő állomás:

Nem üzemel: 2025. október 16. 20:00 – október 18. 8:00 között.

A hídgerenda beemelési munkálatai pedig:

Október 14–19. között:

Minden este 18:00 és reggel 6:00 között időszakos teljes pályazár lesz érvényben rendőri irányítás mellett, a beemelési munkák idejére.

Napközben irányonként két sáv biztosítja a forgalmat.

A munkák október 19-én várhatóan befejeződnek.