Évekig vártunk rá: jövő héten hozzánk is közelebb kerül egy kicsit az Adria

A horvát sajtó szerint már megtörtént a műszaki átadás-átvétel is, így az ünnepélyes nyitást október 6-án, 13:30-kor tartják.

Történelmi pillanat: megnyílik az M6-os autópálya utolsó szakasza a horvát határnál. Fotó: Magyar Építők

Az M6-os autópálya utolsó szakasza új korszakot hozhat a határ menti közlekedésben

A Budapestről induló, Eszéken és Szarajevón át az Adriáig futó gyorsforgalmi út horvátországi része már korábban elkészült, az utolsó öt kilométert pedig idén nyár végére fejezték be. A magyar oldal régóta készen áll, a csúszás a horvát beruházás miatt volt. Hargitai János országgyűlési képviselő is megerősítette: nincs akadálya annak, hogy a jövő hét elején megnyíljon a határig tartó szakasz - további részletek a BAMA-n.

A beruházás értéke közel 46 millió euró volt, amit teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank hitele fedezett. A képviselő Facebook-oldalán történelmi eseményként beszélt az autópálya-nyitásról.