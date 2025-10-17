Megnyíló új gyorsétterem Szegeden és a bezárt Spar nyomában

Majdnem a Feketesas utcáig ért a sor péntek délelőtt a Kígyó utcában, ahol megnyílt Szeged legújabb gyorsétterme, a Macko French Tacos.

Sorban álltak a vendégek a Macko French Tacos megnyitóján a Kígyó utcában Szegeden. Fotó: Török János

Megőrültek érte a szegediek: ingyen tacóért álltak sorba a Kígyó utcában

Péntek délelőtt hatalmas sor kígyózott a Kígyó utcában, ahol megnyílt Szeged legújabb gyorsétterme. A Macko French Tacos megnyitója igazi gasztronómiai eseménnyé vált, hiszen az első száz vendég ingyen kóstolhatta meg a különleges tacost. A tulajdonosok szerint a minőség, az egyszerűség és a kreativitás lehet a siker titka.

Elhidegülés, bűn, bosszú: egy házasság legsötétebb árnyalatai – galériával

A szenvedély, a bűn és a bosszú balladája kel életre Szegeden. A hűtlen feleség című bűnügyi táncdráma a népi hagyományokat sodró erejű látványvilággal ötvözi. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása garantáltan felperzseli a színpadot és a nézők lelkét is.

Hónapok óta pusztul, de egykor tele volt vásárlókkal, megnéztük mi a helyzet Tápai utcai Sparral

Lassan a feledés homályába vész egykori forgalmas múltja. A Tápai utcai Spar Szegeden hónapok óta zárva tart, és minden jel arra utal, hogy nem is lesz utódja – a helyiek pedig attól tartanak, hogy a bolt épülete végül az enyészeté lesz.

Kapu Tibor elárulta, mi az, amire még ő sem tudott felkészülni az űrben

Szegeden töltötte hétfői napját a két kiképzett magyar űrhajós. Kapu Tibor és Cserényi Gyula rövid interjút adtak lapunknak, melyből kiderül többek között az is, miért okoztak komoly fejtörést a NASA központjában a szegedi muslicák.