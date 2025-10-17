október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi hírösszefoglaló

1 órája

Megnyíló új gyorsétterem Szegeden és a bezárt Spar nyomában

Címkék#Kígyó utcában#Macko French Tacos#Spar#Szeged

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb híreit és információit. Megnyílt a Macko French Tacos a Kígyó utcában.

Delmagyar.hu

Majdnem a Feketesas utcáig ért a sor péntek délelőtt a Kígyó utcában, ahol megnyílt Szeged legújabb gyorsétterme, a Macko French Tacos.

Macko French Tacos
Sorban álltak a vendégek a Macko French Tacos megnyitóján a Kígyó utcában Szegeden. Fotó: Török János

Megőrültek érte a szegediek: ingyen tacóért álltak sorba a Kígyó utcában

Péntek délelőtt hatalmas sor kígyózott a Kígyó utcában, ahol megnyílt Szeged legújabb gyorsétterme. A Macko French Tacos megnyitója igazi gasztronómiai eseménnyé vált, hiszen az első száz vendég ingyen kóstolhatta meg a különleges tacost. A tulajdonosok szerint a minőség, az egyszerűség és a kreativitás lehet a siker titka.

Elhidegülés, bűn, bosszú: egy házasság legsötétebb árnyalatai – galériával

A szenvedély, a bűn és a bosszú balladája kel életre Szegeden. A hűtlen feleség című bűnügyi táncdráma a népi hagyományokat sodró erejű látványvilággal ötvözi. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása garantáltan felperzseli a színpadot és a nézők lelkét is.

Hónapok óta pusztul, de egykor tele volt vásárlókkal, megnéztük mi a helyzet Tápai utcai Sparral

Lassan a feledés homályába vész egykori forgalmas múltja. A Tápai utcai Spar Szegeden hónapok óta zárva tart, és minden jel arra utal, hogy nem is lesz utódja – a helyiek pedig attól tartanak, hogy a bolt épülete végül az enyészeté lesz.

Kapu Tibor elárulta, mi az, amire még ő sem tudott felkészülni az űrben

Szegeden töltötte hétfői napját a két kiképzett magyar űrhajós. Kapu Tibor és Cserényi Gyula rövid interjút adtak lapunknak, melyből kiderül többek között az is, miért okoztak komoly fejtörést a NASA központjában a szegedi muslicák.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu