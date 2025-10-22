október 22., szerda

Megelőzés

49 perce

Fenyeget a madárinfluenza-járvány, a Nébih szigorít

Újabb intézkedések léptek életbe Csongrád-Csanád vármegyében is. A Nébih szigorított a madárinfluenza-járvány megelőzése érdekében.

Delmagyar.hu

A Nébih tájékoztatása szerint a madárinfluenza-járvány megelőzése érdekében a kereskedelmi célból tartott baromfiállományokat kötelező zártan tartani. Az egyéb gazdaságok esetében is előírás, hogy a zárt helyen történő itatást és etetést biztosítani kell.

madárinfluenza-járvány
A madárinfluenza-járvány megelőzése érdekében a baromfikat zárt helyen kell tartani. Fotó: Shutterstock

Megelőzéssel a madárinfluenza-járvány ellen

A hatóság eljárásrendje alapján, 2025. október 1. és 2026. április 30 között a tömésre kihelyezett víziszárnyas állományokból a letelepítést követő negyedik napon mintavételt kell végeznie. Ez a megelőző vizsgálat segíti a madárinfluenza korai felismerését és az időben történő beavatkozást. 

A gazdák fegyelme is kulcsfontosságú

A Nébih arra kéri az állattartókat, hogy tartsák be az járványvédelmi előírásokat hiszen a járvány megelőzése az ágazat és a hatóság közös érdeke.

