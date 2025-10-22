4 órája
Fenyeget a madárinfluenza-járvány, a Nébih szigorít
Újabb intézkedések léptek életbe Csongrád-Csanád vármegyében is. A Nébih szigorított a madárinfluenza-járvány megelőzése érdekében.
A Nébih tájékoztatása szerint a madárinfluenza-járvány megelőzése érdekében a kereskedelmi célból tartott baromfiállományokat kötelező zártan tartani. Az egyéb gazdaságok esetében is előírás, hogy a zárt helyen történő itatást és etetést biztosítani kell.
Megelőzéssel a madárinfluenza-járvány ellen
A hatóság eljárásrendje alapján, 2025. október 1. és 2026. április 30 között a tömésre kihelyezett víziszárnyas állományokból a letelepítést követő negyedik napon mintavételt kell végeznie. Ez a megelőző vizsgálat segíti a madárinfluenza korai felismerését és az időben történő beavatkozást.
A gazdák fegyelme is kulcsfontosságú
A Nébih arra kéri az állattartókat, hogy tartsák be az járványvédelmi előírásokat hiszen a járvány megelőzése az ágazat és a hatóság közös érdeke.
