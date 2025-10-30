október 30., csütörtök

Veszély

59 perce

Közelít Csongrád-Csanád felé a madárinfluenza, már kötelező a zártan tartás

Címkék#figyelem#Békés megye#Bács-Kiskun

Néhány hónapos szünet után újra pusztít a madárinfluenza Magyarországon. Pedig csak július 5-én mondták ki a hatóságok, hogy Magyarország madárinfluenza mentesnek minősül az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) előírásai alapján. Ez a besorolás nem tartott sokáig.

Kovács Erika

Október 28-án Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, egy pecsenyekacsa tartó gazdaságban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.

madárinfluenza ellen oltják a tyúkokat
A Nébih bejelentette, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében újra megjelent a madárinfluenza, vármegyénkben utoljára áprilisban volt megbetegedés. Illusztráció: Shutterstock

Madárinfluenza: Bágyadtak és étvágytalanok voltak a kacsák

A betegség megerősítése után az állomány felszámolása azonnal megkezdődött. A Nébih szigorú járványügyi fegyelmet kér a gazdálkodóktól. A madárinfluenzát a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszajenőn, a 19 700 pecsenyekacsát számláló állományban erősítette meg az állategészségügyi hatóság. A madárinfluenza gyanúja azért merült fel, mert az állományban megemelkedett az elhullás, a kacsák bágyadtak, étvágytalanok voltak és idegrendszeri tünetek jelentkeztek náluk. A mintákból a Nébih laboratóriuma kimutatta a vírus H5N1 altípusát.

Változtak az újratelepítés szabályai!

A Nébih közleményében arra hívja fel az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása elengedhetetlen egy újabb, nagy kiterjedésű madárinfluenza járvány megelőzéshez. Mivel az országban a vadon élő madarakban jelen van a vírus, ezért kiemelt jelentőségű a szárnyasok és vadon élő madarak találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése. A hatóság a gazdálkodók figyelmet az újratelepítési szabályok változására is felhívta. 2025. október 1-je után a madárinfluenza miatt felszámolt hízott vízibaromfi állományok kizárólag az Állategészségügyi Világszervezet előírásai szerinti országos mentesség elérése után telepíthetőek újra.

Csongrád-Csanád vármegye a magas kockázatúak között szerepel

Az országos főállatorvos, Nemes Imre október 10-től megelőző intézkedéseket rendelt el a magas kockázatúnak azonosított vármegyékben, Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád-Csanád-, Győr-Moson-Sopron-, Hajdú-Bihar-, Komárom-Esztergom- és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben. A kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő. Csongrád-Csanád vármegyében utoljára április közepén fordult elő madárinfluenza.

