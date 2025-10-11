október 11., szombat

Brigitta névnap

19°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tönkrement

1 órája

Tizenkét éve újították fel a tetőt, most megint milliókat kell rákölteni, de a kivitelezőnek már nyoma sincs

Címkék#Magyar Falu Program#tetőszerkezet#önkormányzat

Nyolc millió forintból újítják fel Nagymágocson a művelődési ház tetőszerkezetét, amit 12 évvel ezelőtt, az előző vezetés idején már felújítottak. Muszáj elvégezni a munkát, mert a szinte új tetőn, az alig több mint egy évtized alatt, elkorhadtak a cseréplécek. A tető több helyen „megrogyott”, beázik. Most a Magyar Falu Programban nyert forrást az önkormányzat.

Kovács Erika

A nagymágocsi önkormányzat a művelődési ház nagytermének felújítását tervezte a Magyar Falu Programból, de az élet, illetve a trehány munka, felül írta ezt.

a magyar falu programmal ujul meg a muvelodesi haz
A nagymágocsi művelődési ház tetőszerkezeteét az előző településvezetés idejében újították fel. Tizenkét év alatt azonban tönkrement. Fotó: FuniQ

Magyar Falu: Nem erre akarták költeni a nyolcmilliót

– Örülünk a Magyar Falu Programban elnyert 8 millió forintos forrásnak, de az örömünkbe üröm vegyül. Olyan ez, mint egy focimeccsen, ahol a gólnak örül az ember, de ha az ellenfél csapata gólja az, akkor a másik csapat szurkolói arcán jele sincs a gólörömnek. Nagyon szerettünk volna 8 millió forintot költeni a művelődési házunkra, de nem a tetőszerkezetre, hanem a nagyterem dizájnosítására, szépítésére. Nagyon ráférne. Csakhogy addig nincs értelme költeni rá, amíg a tetőszerkezet nincs rendben – mondta elöljáróban Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

Még az ő polgármestersége előtt, az előző településvezetés idejében, 2013-ban, felújíttatta az önkormányzat a tetőszerkezetet. Azóta azonban kiderült, nem végzett a kivitelező cég jó munkát.

– Mára a cseréplécek korhadásnak indultak, valósággal elporladtak, a tető több helyen is beszakadt, az épület beázik. Ez így nem maradhat. Meg kell oldani – mondta a polgármester.

Jogutód nélkül szűnt meg a kivitelező

Szebellédi Endrétől azt is megtudtuk, keresték a céget, amelyik 12 évvel ezelőtt elvégezte a tetőfelújítást, de jogutód nélkül megszűnt, így a mostani településvezetés nem tudta rajtuk számon kérni az akkori trehány munkát.

A tető az első

– Most újra a tető az első. Reményeink szerint már ősszel kezdődhet a munka. Tartunk attól, hogy ha esetleg nagyobb hó esik, vagy vastagon belepi a zúzmara, akkor összeomlik a tető. Ha elkészül a tetőfelújítás, újabb forráslehetőségek után kutatunk, hogy a nagytermet is felújíthassuk – tudtuk meg Szebellédi Endrétől.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu