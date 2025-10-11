1 órája
Tizenkét éve újították fel a tetőt, most megint milliókat kell rákölteni, de a kivitelezőnek már nyoma sincs
Nyolc millió forintból újítják fel Nagymágocson a művelődési ház tetőszerkezetét, amit 12 évvel ezelőtt, az előző vezetés idején már felújítottak. Muszáj elvégezni a munkát, mert a szinte új tetőn, az alig több mint egy évtized alatt, elkorhadtak a cseréplécek. A tető több helyen „megrogyott”, beázik. Most a Magyar Falu Programban nyert forrást az önkormányzat.
A nagymágocsi önkormányzat a művelődési ház nagytermének felújítását tervezte a Magyar Falu Programból, de az élet, illetve a trehány munka, felül írta ezt.
Magyar Falu: Nem erre akarták költeni a nyolcmilliót
– Örülünk a Magyar Falu Programban elnyert 8 millió forintos forrásnak, de az örömünkbe üröm vegyül. Olyan ez, mint egy focimeccsen, ahol a gólnak örül az ember, de ha az ellenfél csapata gólja az, akkor a másik csapat szurkolói arcán jele sincs a gólörömnek. Nagyon szerettünk volna 8 millió forintot költeni a művelődési házunkra, de nem a tetőszerkezetre, hanem a nagyterem dizájnosítására, szépítésére. Nagyon ráférne. Csakhogy addig nincs értelme költeni rá, amíg a tetőszerkezet nincs rendben – mondta elöljáróban Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.
Még az ő polgármestersége előtt, az előző településvezetés idejében, 2013-ban, felújíttatta az önkormányzat a tetőszerkezetet. Azóta azonban kiderült, nem végzett a kivitelező cég jó munkát.
– Mára a cseréplécek korhadásnak indultak, valósággal elporladtak, a tető több helyen is beszakadt, az épület beázik. Ez így nem maradhat. Meg kell oldani – mondta a polgármester.
Jogutód nélkül szűnt meg a kivitelező
Szebellédi Endrétől azt is megtudtuk, keresték a céget, amelyik 12 évvel ezelőtt elvégezte a tetőfelújítást, de jogutód nélkül megszűnt, így a mostani településvezetés nem tudta rajtuk számon kérni az akkori trehány munkát.
A tető az első
– Most újra a tető az első. Reményeink szerint már ősszel kezdődhet a munka. Tartunk attól, hogy ha esetleg nagyobb hó esik, vagy vastagon belepi a zúzmara, akkor összeomlik a tető. Ha elkészül a tetőfelújítás, újabb forráslehetőségek után kutatunk, hogy a nagytermet is felújíthassuk – tudtuk meg Szebellédi Endrétől.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A Lidl most olyat kínál, amitől újra gyereknek érezheted magad – igazi retró kedvenc tér vissza a polcokra
Sokan próbálják észrevétlenül megúszni, de a kamerák éjjel sem pihennek