Tizenkét éve újították fel a tetőt, most megint milliókat kell rákölteni, de a kivitelezőnek már nyoma sincs

A nagymágocsi önkormányzat a művelődési ház nagytermének felújítását tervezte a Magyar Falu Programból, de az élet, illetve a trehány munka, felül írta ezt.

A nagymágocsi művelődési ház tetőszerkezeteét az előző településvezetés idejében újították fel. Tizenkét év alatt azonban tönkrement. Fotó: FuniQ

Magyar Falu: Nem erre akarták költeni a nyolcmilliót

– Örülünk a Magyar Falu Programban elnyert 8 millió forintos forrásnak, de az örömünkbe üröm vegyül. Olyan ez, mint egy focimeccsen, ahol a gólnak örül az ember, de ha az ellenfél csapata gólja az, akkor a másik csapat szurkolói arcán jele sincs a gólörömnek. Nagyon szerettünk volna 8 millió forintot költeni a művelődési házunkra, de nem a tetőszerkezetre, hanem a nagyterem dizájnosítására, szépítésére. Nagyon ráférne. Csakhogy addig nincs értelme költeni rá, amíg a tetőszerkezet nincs rendben – mondta elöljáróban Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

Még az ő polgármestersége előtt, az előző településvezetés idejében, 2013-ban, felújíttatta az önkormányzat a tetőszerkezetet. Azóta azonban kiderült, nem végzett a kivitelező cég jó munkát.

– Mára a cseréplécek korhadásnak indultak, valósággal elporladtak, a tető több helyen is beszakadt, az épület beázik. Ez így nem maradhat. Meg kell oldani – mondta a polgármester.

Jogutód nélkül szűnt meg a kivitelező

Szebellédi Endrétől azt is megtudtuk, keresték a céget, amelyik 12 évvel ezelőtt elvégezte a tetőfelújítást, de jogutód nélkül megszűnt, így a mostani településvezetés nem tudta rajtuk számon kérni az akkori trehány munkát.

A tető az első

– Most újra a tető az első. Reményeink szerint már ősszel kezdődhet a munka. Tartunk attól, hogy ha esetleg nagyobb hó esik, vagy vastagon belepi a zúzmara, akkor összeomlik a tető. Ha elkészül a tetőfelújítás, újabb forráslehetőségek után kutatunk, hogy a nagytermet is felújíthassuk – tudtuk meg Szebellédi Endrétől.