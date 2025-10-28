október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

4 órája

Makón idén is tervezik az időseknek járó karácsonyi utalványt – kiderült a pontos összege

Címkék#összeg#utalvány#képviselő-testület#nyugdíjas

Szerdai ülésén dönt a Maros-parti város képviselő-testülete arról, hogy idén milyen formában támogatja az időseket karácsonyhoz közeledvén. Mutatjuk a makói utalvány részleteit – az összeget, az érintettek körét és azt is, ez mibe kerül az önkormányzatnak.

Szabó Imre

Az időseket segítő karácsonyi utalványok idei rendelet-tervezetét október 29-én, szerdán tárgyalja a makói képviselő-testület a városházán. A Maros-parti városban ez a fajta támogatás már több mint egy évtizedes múltra tekinthet vissza: 2014-ben határozott először a város vezetése arról, hogy a településen minden idősnek támogatással kedveskedik. A makói utalványt évről évre általában azzal az indoklással biztosítják az érintetteknek, hogy ez az a korosztály, amelyet az élelmiszerek áremelkedése a leginkább sújt. 

makói utalvány, nyugdíjas, 15 ezer
A makói utalvány osztása a beszélgetésre is alkalmat teremt. Archív fotó: Szabó Imre

A makói utalvány összege

Az élelmiszer-utalványok fejenkénti összegét 11 évvel ezelőtt 5 ezer forintban határozták meg. Ezt aztán 2017-ben a duplájára emelték, tavaly óta pedig már 15 ezer jár minden makói szépkorúnak. Farkas Éva Erzsébet polgármester előterjesztéséből kiderül, az összeg most is ugyanennyi lesz. Az indítvány megfogalmazása szerint a szociális rendeletben biztosított támogatások fenntartása, azok folyamatos biztosítása mellett javasolt döntést hozni arról, hogy a nyugdíjasok idén is kapjanak karácsonyi utalványt egyszeri támogatásként.

Hatvanöt éven felüliek kapják

Ha a képviselők az előterjesztést szerdán elfogadják, minden makói lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgár, aki idén december 31-éig betölti a 65. életévét, 15 ezer forint értékű úgynevezett természetbeni támogatásban részesül decemberben. Erre a város saját költségvetéséből eben az évben 76 millió 170 ezer forintot különítenek el. Az érintettek száma ezek szerint 5 ezer 78 fő.

Makón az a szokás, hogy az utalványokat – általában november közepétől – az egyéni körzetekben megválasztott önkormányzati képviselők viszik házhoz. Akit többszöri próbálkozás után sem találnak otthon, a kézbesítési időszak végén a városházán veheti majd át.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu