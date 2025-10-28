Makón idén is tervezik az időseknek járó karácsonyi utalványt – kiderült a pontos összege

Az időseket segítő karácsonyi utalványok idei rendelet-tervezetét október 29-én, szerdán tárgyalja a makói képviselő-testület a városházán. A Maros-parti városban ez a fajta támogatás már több mint egy évtizedes múltra tekinthet vissza: 2014-ben határozott először a város vezetése arról, hogy a településen minden idősnek támogatással kedveskedik. A makói utalványt évről évre általában azzal az indoklással biztosítják az érintetteknek, hogy ez az a korosztály, amelyet az élelmiszerek áremelkedése a leginkább sújt.

A makói utalvány osztása a beszélgetésre is alkalmat teremt. Archív fotó: Szabó Imre

A makói utalvány összege

Az élelmiszer-utalványok fejenkénti összegét 11 évvel ezelőtt 5 ezer forintban határozták meg. Ezt aztán 2017-ben a duplájára emelték, tavaly óta pedig már 15 ezer jár minden makói szépkorúnak. Farkas Éva Erzsébet polgármester előterjesztéséből kiderül, az összeg most is ugyanennyi lesz. Az indítvány megfogalmazása szerint a szociális rendeletben biztosított támogatások fenntartása, azok folyamatos biztosítása mellett javasolt döntést hozni arról, hogy a nyugdíjasok idén is kapjanak karácsonyi utalványt egyszeri támogatásként.

Hatvanöt éven felüliek kapják

Ha a képviselők az előterjesztést szerdán elfogadják, minden makói lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgár, aki idén december 31-éig betölti a 65. életévét, 15 ezer forint értékű úgynevezett természetbeni támogatásban részesül decemberben. Erre a város saját költségvetéséből eben az évben 76 millió 170 ezer forintot különítenek el. Az érintettek száma ezek szerint 5 ezer 78 fő.

Makón az a szokás, hogy az utalványokat – általában november közepétől – az egyéni körzetekben megválasztott önkormányzati képviselők viszik házhoz. Akit többszöri próbálkozás után sem találnak otthon, a kézbesítési időszak végén a városházán veheti majd át.