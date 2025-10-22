Életet menthet, mégis kevesen élnek vele: meghosszabbított mammográfiás rendelésekkel segít az SZTE

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Radiológiai Klinikája – a korábbi évekhez hasonlóan – figyelemfelhívó akciót szervez. A Leányszállás köz 2/A. szám alatt lévő Női Diagnosztikai Osztályon október 30-án meghosszabbított rendelésen, 8-19 óra között várják főként azokat a 45–65 éves hölgyeket, akik a meghívás ellenére még nem voltak mammográfiás szűrővizsgálaton.

A mammográfiai szűrés életet menthet, érdemes kihasználi az ingyenes szűrés lehetőségét. Illusztráció: Shutterstock

Az októberi akción kívül is, a könnyebb elérhetőség érdekében minden héten a keddi és csütörtöki napokon meghosszabbított rendeléssel 7:30–17:45 között várják a szűrésre jelentkezőket.

Kevesen járnak mammográfiai szűrővizsgálatra

A statisztikai adatok szerint a rosszindulatú melldaganatok száma folyamatosan emelkedik, ugyanakkor a szűrővizsgálatokon a megjelenés nem növekszik, jócskán alulmarad a kívánatos 70 százalék feletti részvételi aránynál. A szűrési program akkor hatékony, ha az érintettek minél nagyobb számban és rendszeresen részt vesznek a vizsgálatokon. Csak ebben az esetben várható, hogy a betegség okozta halálozás csökkenjen. Az akcióval arra szeretnék felhívni a nők figyelmét, hogy 45 éves kor felett minél többen vegyék igénybe a már huszonhárom éve működő mammográfiás szűrést, mert a korai daganatok csak ezzel a módszerrel szűrhetők ki. Az ultrahang és az MR-vizsgálat nem szűrő eljárások, hanem további fontos kiegészítő vizsgálatok.

A szegedi Radiológiai Klinikán évente csaknem 15 ezer mammográfiás szűrést és komplex diagnosztikus vizsgálatot végeznek. A szakemberek feladata a szűrésen kívül az emlődaganatok kivizsgálása, egyéb emlőbetegségek diagnosztizálása, továbbá az emlőműtött betegek ellenőrzése. A gyakorlott asszisztensek és orvosok munkáját két modern mammográf és egy csúcskategóriás ultrahang-készülék, valamint MR-berendezés segíti. A kivizsgáláshoz és a kezeléshez szükséges mintavételek és speciális jelölések is biztosítottak.

Érdemes a meghívó érkezése előtt is kivizsgáltatni magunkat

Fontos tudni, hogy bár a szűrőprogramban a 45 és 65 év közötti nők kapnak meghívást, a rendszeres mammográfia már 40-45 éves kor között és 65 év felett is kétévente ajánlott. A két szűrővizsgálat között pedig érdemes önvizsgálatot végezni. Ha valaki például csomót tapint a mellében vagy hónaljában, a bőr vagy az emlőbimbó behúzódását észleli, esetleg véres vagy sötét színű váladékozást tapasztal, akkor mindenképpen forduljon szakemberhez.