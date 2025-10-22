október 22., szerda

Előd névnap

21°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mellrák elleni küzdelem

55 perce

Életet menthet, mégis kevesen élnek vele: meghosszabbított mammográfiás rendelésekkel segít az SZTE

Címkék#szűrővizsgálat#szte#mammográfia

Októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában az SZTE Radiológiai Klinikája meghosszabbított rendeléseken várja a nőket. Aki szeretné elvégeztetni a mammográfiás szűrővizsgálatot, most könnyebben időpontot kaphat.

Delmagyar.hu

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Radiológiai Klinikája – a korábbi évekhez hasonlóan – figyelemfelhívó akciót szervez. A Leányszállás köz 2/A. szám alatt lévő Női Diagnosztikai Osztályon október 30-án meghosszabbított rendelésen, 8-19 óra között várják főként azokat a 45–65 éves hölgyeket, akik a meghívás ellenére még nem voltak mammográfiás szűrővizsgálaton. 

életeket menthet a mammográfia vizsgálat
 A mammográfiai szűrés életet menthet, érdemes kihasználi az ingyenes szűrés lehetőségét. Illusztráció: Shutterstock

Az októberi akción kívül is, a könnyebb elérhetőség érdekében minden héten a keddi és csütörtöki napokon meghosszabbított rendeléssel 7:30–17:45 között várják a szűrésre jelentkezőket.

Kevesen járnak mammográfiai szűrővizsgálatra

A statisztikai adatok szerint a rosszindulatú melldaganatok száma folyamatosan emelkedik, ugyanakkor a szűrővizsgálatokon a megjelenés nem növekszik, jócskán alulmarad a kívánatos 70 százalék feletti részvételi aránynál. A szűrési program akkor hatékony, ha az érintettek minél nagyobb számban és rendszeresen részt vesznek a vizsgálatokon. Csak ebben az esetben várható, hogy a betegség okozta halálozás csökkenjen. Az akcióval arra szeretnék felhívni a nők figyelmét, hogy 45 éves kor felett minél többen vegyék igénybe a már huszonhárom éve működő mammográfiás szűrést, mert a korai daganatok csak ezzel a módszerrel szűrhetők ki. Az ultrahang és az MR-vizsgálat nem szűrő eljárások, hanem további fontos kiegészítő vizsgálatok.

A szegedi Radiológiai Klinikán évente csaknem 15 ezer mammográfiás szűrést és komplex diagnosztikus vizsgálatot végeznek. A szakemberek feladata a szűrésen kívül az emlődaganatok kivizsgálása, egyéb emlőbetegségek diagnosztizálása, továbbá az emlőműtött betegek ellenőrzése. A gyakorlott asszisztensek és orvosok munkáját két modern mammográf és egy csúcskategóriás ultrahang-készülék, valamint MR-berendezés segíti. A kivizsgáláshoz és a kezeléshez szükséges mintavételek és speciális jelölések is biztosítottak.

Érdemes a meghívó érkezése előtt is kivizsgáltatni magunkat

Fontos tudni, hogy bár a szűrőprogramban a 45 és 65 év közötti nők kapnak meghívást, a rendszeres mammográfia már 40-45 éves kor között és 65 év felett is kétévente ajánlott. A két szűrővizsgálat között pedig érdemes önvizsgálatot végezni. Ha valaki például csomót tapint a mellében vagy hónaljában, a bőr vagy az emlőbimbó behúzódását észleli, esetleg véres vagy sötét színű váladékozást tapasztal, akkor mindenképpen forduljon szakemberhez.

A zsúfoltság és a hosszú várakozás elkerülése érdekében érdemes időpontot egyeztetni az alábbi telefonszámok egyikén: 06-62/545-400, 545-433, 544-996, a 2-es gomb választásával. Aki személyesen szeretne időpontot kérni, megteheti a Leányszállás köz 2/A. II. emeletén, ahol a vizsgálatok is történnek.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu