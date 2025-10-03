október 3., péntek

Rekord

9 órája

Eltűnőben a Maros? Soha nem látott vízszintet mértek

Rekord alacsony a Maros vízállása Makónál.

Munkatársunktól

Facebook posztoban osztotta meg a Dél-Alföld meteorológia, miszerint -124 cm-re csökkent a Maros Makónál, ezzel minden korábbinál kevesebb, mindössze 30,08 m3/s-os vízhozamot regisztrált a vízügy.

Maros
Rekord alacsony a Maros vízállása. Fotó: Szabó Imre

A következő napokban várhatóan enyhén emelkedni fog a vízhozam, ami együtt jár a vízszint fokozatos növekedésével.

