Kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, egymásnak feszültek a kereskedők és a vezetőség

A Mars téri piac Szeged egyik ikonikus pontja, ahol napról napra árusok zömével telnek meg a csarnokok, hogy háztáji termékeiket bocsájtsák áruba. A piacról sokak fejében egy ideális kép rajzolódik ki, csupa jó élménnyel kiegészülve, ám a kereskedők helyzete közel sem ilyen fényes. Elárulták sérelmeiket, közvetítettük a vezetőség irányába, s elhoztuk a válaszokat.

Egyre nagyobb feszültség látszik kialakulni a kereskedők és a Mars téri piac vezetősége között. Fotó: Török János

A Mars téri piaci kereskedőinek zöme felháborítónak tartja a jelenlegi állapotokat

A piacon áruló kereskedők egyre jobban kezdik elveszíteni a türelmüket: többen is felkeresték lapunkat egy terepen eltöltött délelőtt alkalmával, s felvázolták sérelmeiket a piac kedvezőtlen működésével kapcsolatban. Elmondásuk szerint a 20 éve megkötött szerződésben foglaltak teljes elkaszálásáról van szó: a hivatalos dokumentum szerint a kereskedők 20 + 5 évre váltották ki a csarnokokban megtalálható üzlethelyiségeket, térítésmentesen. Azt is elmondták, hogy ezzel szemben a piac vezetősége teljesen új alternatívákat kínál fel és ráadásul nem olyan határidők mentén, mint ahogyan az az eredeti dokumentumban szerepel.

A sérelmek itt nem állnak meg

Többen sérelmezték a piac nívójának jelentős romlását, a problémás nyitvatartási körülményeket és a piac vezetőségének viselkedését is. Több kereskedő is felvázolta a piac működésével kapcsolatos problémáit: a nyitvatartással kapcsolatos felvetések zöme azt foglalta magába, hogy a piac nyitvatartási idejének töredéke áll a rendelkezésükre, ugyanis a piac nívójának romlására hivatkozva, egyre kevesebben járnak ki a Mars téri piacra.

A piac igazgatója tiszta vizet öntött a pohárba

Az eset pontos körbejárásának érdekében felkerestük Rácz Atillát, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjét. A szerződéskötéssel kapcsolatos sérelmekre az alábbi választ kaptuk:

„Nem tudjuk pontosan, hogy mire gondolnak a bérlők akkor, amikor teljesen más szerződéses adatokat említenek. A 2006-ban megkötött bérleti szerződések, bérleti jogok jövőre lejárnak, tehát mindenképpen új szerződéseket kell kötni. Minden bérlőnek 3 új szerződéstípust ajánlottunk fel, (bérleti jog nélküli használat, bérleti jog megvásárlása 5 évre, bérleti jog megvásárlása 15 évre) melyekből – mérlegelve a lehetőségeiket, egyéni szempontjaikat – választhatnak. Tudomásunk szerint más piacokon nincs ennyi lehetősége a kereskedőknek.”