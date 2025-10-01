3 órája
Kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, egymásnak feszültek a kereskedők és a vezetőség
A piaci bérlők egyre kedvezőtlenebbnek írják le a piac működését, ontották magukból a sérelmeket. A felmerülő problémák kapcsán felkerestük a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjét, aki egyértelmű válaszokat adott a feltett kérdésekre. Így alakul a Mars téri piac helyzete.
A Mars téri piac Szeged egyik ikonikus pontja, ahol napról napra árusok zömével telnek meg a csarnokok, hogy háztáji termékeiket bocsájtsák áruba. A piacról sokak fejében egy ideális kép rajzolódik ki, csupa jó élménnyel kiegészülve, ám a kereskedők helyzete közel sem ilyen fényes. Elárulták sérelmeiket, közvetítettük a vezetőség irányába, s elhoztuk a válaszokat.
A Mars téri piaci kereskedőinek zöme felháborítónak tartja a jelenlegi állapotokat
A piacon áruló kereskedők egyre jobban kezdik elveszíteni a türelmüket: többen is felkeresték lapunkat egy terepen eltöltött délelőtt alkalmával, s felvázolták sérelmeiket a piac kedvezőtlen működésével kapcsolatban. Elmondásuk szerint a 20 éve megkötött szerződésben foglaltak teljes elkaszálásáról van szó: a hivatalos dokumentum szerint a kereskedők 20 + 5 évre váltották ki a csarnokokban megtalálható üzlethelyiségeket, térítésmentesen. Azt is elmondták, hogy ezzel szemben a piac vezetősége teljesen új alternatívákat kínál fel és ráadásul nem olyan határidők mentén, mint ahogyan az az eredeti dokumentumban szerepel.
A sérelmek itt nem állnak meg
Többen sérelmezték a piac nívójának jelentős romlását, a problémás nyitvatartási körülményeket és a piac vezetőségének viselkedését is. Több kereskedő is felvázolta a piac működésével kapcsolatos problémáit: a nyitvatartással kapcsolatos felvetések zöme azt foglalta magába, hogy a piac nyitvatartási idejének töredéke áll a rendelkezésükre, ugyanis a piac nívójának romlására hivatkozva, egyre kevesebben járnak ki a Mars téri piacra.
A piac igazgatója tiszta vizet öntött a pohárba
Az eset pontos körbejárásának érdekében felkerestük Rácz Atillát, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjét. A szerződéskötéssel kapcsolatos sérelmekre az alábbi választ kaptuk:
„Nem tudjuk pontosan, hogy mire gondolnak a bérlők akkor, amikor teljesen más szerződéses adatokat említenek. A 2006-ban megkötött bérleti szerződések, bérleti jogok jövőre lejárnak, tehát mindenképpen új szerződéseket kell kötni. Minden bérlőnek 3 új szerződéstípust ajánlottunk fel, (bérleti jog nélküli használat, bérleti jog megvásárlása 5 évre, bérleti jog megvásárlása 15 évre) melyekből – mérlegelve a lehetőségeiket, egyéni szempontjaikat – választhatnak. Tudomásunk szerint más piacokon nincs ennyi lehetősége a kereskedőknek.”
A bérlők lehetőségeiről pontos tájékoztatást adott:
„Már 2024-től kezdve sok vállalkozó kérte társaságunktól, hogy vázoljuk fel, milyen lehetőségeik vannak a jövőben, idén pedig szinte hetente jöttek a bérlői megkeresések, ezért készítettük elő ezeket a szerződéstervezeteket. A jelenlegi, érvényben lévő bérleti szerződésben rögzített rendelkezés alapján a bérlőnek legkésőbb a bérleti szerződése lejárta előtt fél évvel nyilatkoznia kell az üzlethelyiség további bérlésével kapcsolatban. Mivel a legtöbb érintett szerződés 2026.06.30-al jár le, társaságunk úgy ütemezte az új bérleti szerződések előkészítését, hogy a kiküldést, átvételt követően a bérlőknek legyen egy hónapnyi idejük az értelmezésre, a saját ügyvédjükkel, könyvelőjükkel történő tanácskozásra, majd 2025.10.15-ig választ adniuk a szerződéskötési szándékukat illetően; és ezt követően 2025.12.15-ig (a szerződéskötési határidőig) még két hónap áll rendelkezésre az írásos javaslataik, észrevételeik megtételére, ha pedig szükséges, akkor a jogi képviselők konzultációjára.”
Az elvárások nőnek, de honoráció nincs
A bérlők zöme továbbá azt is hangsúlyozta, hogy a piac vezetősége felől az elvárások folyamatosan nőnek, de irányukba semmilyen jellegű honoráció nem érkezik. Egyoldalúnak és számukra kedvezőtlennek tartják az igazgatóság eljárását.
Rácz Attila elmondta, hogy a bérlők irányába megfogalmazott elvárások semmilyen módon nem változtak, azok a bérleti szerződésben vannak rögzítve, így a társaság egyoldalúan nem is tudna ezen változtatni.
