Fokozódó konfliktus

3 órája

Kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, egymásnak feszültek a kereskedők és a vezetőség

A piaci bérlők egyre kedvezőtlenebbnek írják le a piac működését, ontották magukból a sérelmeket. A felmerülő problémák kapcsán felkerestük a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjét, aki egyértelmű válaszokat adott a feltett kérdésekre. Így alakul a Mars téri piac helyzete.

Kis Zoltán

A Mars téri piac Szeged egyik ikonikus pontja, ahol napról napra árusok zömével telnek meg a csarnokok, hogy háztáji termékeiket bocsájtsák áruba. A piacról sokak fejében egy ideális kép rajzolódik ki, csupa jó élménnyel kiegészülve, ám a kereskedők helyzete közel sem ilyen fényes. Elárulták sérelmeiket, közvetítettük a vezetőség irányába, s elhoztuk a válaszokat. 

Konfliktus a Mars téri piacon.
Egyre nagyobb feszültség látszik kialakulni a kereskedők és a Mars téri piac vezetősége között. Fotó: Török János

A Mars téri piaci kereskedőinek zöme felháborítónak tartja a jelenlegi állapotokat 

A piacon áruló kereskedők egyre jobban kezdik elveszíteni a türelmüket: többen is felkeresték lapunkat egy terepen eltöltött délelőtt alkalmával, s felvázolták sérelmeiket a piac kedvezőtlen működésével kapcsolatban. Elmondásuk szerint a 20 éve megkötött szerződésben foglaltak teljes elkaszálásáról van szó: a hivatalos dokumentum szerint a kereskedők 20 + 5 évre váltották ki a csarnokokban megtalálható üzlethelyiségeket, térítésmentesen. Azt is elmondták, hogy ezzel szemben a piac vezetősége teljesen új alternatívákat kínál fel és ráadásul nem olyan határidők mentén, mint ahogyan az az eredeti dokumentumban szerepel. 

A sérelmek itt nem állnak meg  

Többen sérelmezték a piac nívójának jelentős romlását, a problémás nyitvatartási körülményeket és a piac vezetőségének viselkedését is. Több kereskedő is felvázolta a piac működésével kapcsolatos problémáit: a nyitvatartással kapcsolatos felvetések zöme azt foglalta magába, hogy a piac nyitvatartási idejének töredéke áll a rendelkezésükre, ugyanis a piac nívójának romlására hivatkozva, egyre kevesebben járnak ki a Mars téri piacra. 

A piac igazgatója tiszta vizet öntött a pohárba 

Az eset pontos körbejárásának érdekében felkerestük Rácz Atillát, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjét. A szerződéskötéssel kapcsolatos sérelmekre az alábbi választ kaptuk: 

„Nem tudjuk pontosan, hogy mire gondolnak a bérlők akkor, amikor teljesen más szerződéses adatokat említenek. A 2006-ban megkötött bérleti szerződések, bérleti jogok jövőre lejárnak, tehát mindenképpen új szerződéseket kell kötni. Minden bérlőnek 3 új szerződéstípust ajánlottunk fel, (bérleti jog nélküli használat, bérleti jog megvásárlása 5 évre, bérleti jog megvásárlása 15 évre) melyekből – mérlegelve a lehetőségeiket, egyéni szempontjaikat – választhatnak. Tudomásunk szerint más piacokon nincs ennyi lehetősége a kereskedőknek.”

A bérlők lehetőségeiről pontos tájékoztatást adott: 

„Már 2024-től kezdve sok vállalkozó kérte társaságunktól, hogy vázoljuk fel, milyen lehetőségeik vannak a jövőben, idén pedig szinte hetente jöttek a bérlői megkeresések, ezért készítettük elő ezeket a szerződéstervezeteket. A jelenlegi, érvényben lévő bérleti szerződésben rögzített rendelkezés alapján a bérlőnek legkésőbb a bérleti szerződése lejárta előtt fél évvel nyilatkoznia kell az üzlethelyiség további bérlésével kapcsolatban. Mivel a legtöbb érintett szerződés 2026.06.30-al jár le, társaságunk úgy ütemezte az új bérleti szerződések előkészítését, hogy a kiküldést, átvételt követően a bérlőknek legyen egy hónapnyi idejük az értelmezésre, a saját ügyvédjükkel, könyvelőjükkel történő tanácskozásra, majd 2025.10.15-ig választ adniuk a szerződéskötési szándékukat illetően; és ezt követően 2025.12.15-ig (a szerződéskötési határidőig) még két hónap áll rendelkezésre az írásos javaslataik, észrevételeik megtételére, ha pedig szükséges, akkor a jogi képviselők konzultációjára.”

Az elvárások nőnek, de honoráció nincs 

A bérlők zöme továbbá azt is hangsúlyozta, hogy a piac vezetősége felől az elvárások folyamatosan nőnek, de irányukba semmilyen jellegű honoráció nem érkezik. Egyoldalúnak és számukra kedvezőtlennek tartják az igazgatóság eljárását. 

Rácz Attila elmondta, hogy a bérlők irányába megfogalmazott elvárások semmilyen módon nem változtak, azok a bérleti szerződésben vannak rögzítve, így a társaság egyoldalúan nem is tudna ezen változtatni. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

