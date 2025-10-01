Konfliktus a Mars téri piacon, hurrikán elől menekült meg egy turista csoport és a zene világnapját ünnepelték Szegeden

Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Ez történt szerdán Szegeden és a környező településeken.

A Mars téri piacon egyre nő a feszültség a bérlők és a vezetőség között. Archív Fotó: Karnok Csaba

Kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, egymásnak feszültek a kereskedők és a vezetőség

A piaci bérlők egyre kedvezőtlenebbnek írják le a piac működését, ontották magukból a sérelmeket. A felmerülő problémák kapcsán felkerestük a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjét, aki egyértelmű válaszokat adott a feltett kérdésekre. Így alakul a Mars téri piac helyzete.

Az utolsó pillanatban menekült meg a szegedi utazási iroda csoportja a hurrikán elől

Komoly veszélyben volt egy szegedi utazási iroda csoportja múlt héten. A Gabrielle hurrikán elől az utolsó pillanatban menekítették ki őket az Azori-szigetekről.

Százhatvan fiatalnak mutatták meg Szegeden, hogyan lehetnek sikeres vállalkozók

Szakképzőiskolás diákoknak beszélt a vállalkozások működéséről egy szegedi fiatal üzletember szerdán a Vedres iskolában. A Vállalkozás ismereti roadshow szegedi állomásán 160 leendő fiatal vállalkozó kapott hasznos információkat.

Tizenkét kilométert úsztak le a Tiszában a szegedi sportolók, de nem akármilyen okból tették

Tizenkét kilométert úszott le három szegedi sportoló szerdán a Tiszában. A PinkSwim-mel több százezer forintot is gyűjtöttek a Mellrákinfó Egyesületnek.

Háromszáz fős kórus zengte a népdalokat Szeged szívében

Éneklő gyerekek és kórustagok töltötték meg a Móra Ferenc Múzeum előtti teret október 1-jén. A zene világnapja programjaként több mint háromszáz énekes zengte együtt a legismertebb magyar népdalokat. A közönség sem maradt csöndben: a végén mindenki együtt énekelt.

Nem mindennapi ünneplés Makón: diákok zenéltek lovas kocsiról a város utcáin

Nem mindennapi módon köszöntötte az egyik makói középiskola a zene világnapját: lovas kocsit fogadtak, és muzsikálva körbejárták a várost. A József Attila Gimnázium kreatív akciója mindenütt nagy sikert aratott.