11 órája
Konfliktus a Mars téri piacon, hurrikán elől menekült meg egy turista csoport és a zene világnapját ünnepelték Szegeden
Szegeden szerdán sem telt eseménytelenül a nap: kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, veszélybe került egy utazási iroda csoportja és sportolók úsztak a Tiszában jótékony célért.
Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Ez történt szerdán Szegeden és a környező településeken.
Kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, egymásnak feszültek a kereskedők és a vezetőség
A piaci bérlők egyre kedvezőtlenebbnek írják le a piac működését, ontották magukból a sérelmeket. A felmerülő problémák kapcsán felkerestük a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjét, aki egyértelmű válaszokat adott a feltett kérdésekre. Így alakul a Mars téri piac helyzete.
Az utolsó pillanatban menekült meg a szegedi utazási iroda csoportja a hurrikán elől
Komoly veszélyben volt egy szegedi utazási iroda csoportja múlt héten. A Gabrielle hurrikán elől az utolsó pillanatban menekítették ki őket az Azori-szigetekről.
Százhatvan fiatalnak mutatták meg Szegeden, hogyan lehetnek sikeres vállalkozók
Szakképzőiskolás diákoknak beszélt a vállalkozások működéséről egy szegedi fiatal üzletember szerdán a Vedres iskolában. A Vállalkozás ismereti roadshow szegedi állomásán 160 leendő fiatal vállalkozó kapott hasznos információkat.
Tizenkét kilométert úsztak le a Tiszában a szegedi sportolók, de nem akármilyen okból tették
Tizenkét kilométert úszott le három szegedi sportoló szerdán a Tiszában. A PinkSwim-mel több százezer forintot is gyűjtöttek a Mellrákinfó Egyesületnek.
Háromszáz fős kórus zengte a népdalokat Szeged szívében
Éneklő gyerekek és kórustagok töltötték meg a Móra Ferenc Múzeum előtti teret október 1-jén. A zene világnapja programjaként több mint háromszáz énekes zengte együtt a legismertebb magyar népdalokat. A közönség sem maradt csöndben: a végén mindenki együtt énekelt.
Nem mindennapi ünneplés Makón: diákok zenéltek lovas kocsiról a város utcáin
Nem mindennapi módon köszöntötte az egyik makói középiskola a zene világnapját: lovas kocsit fogadtak, és muzsikálva körbejárták a várost. A József Attila Gimnázium kreatív akciója mindenütt nagy sikert aratott.
