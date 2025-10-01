október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi hírösszefoglaló

11 órája

Konfliktus a Mars téri piacon, hurrikán elől menekült meg egy turista csoport és a zene világnapját ünnepelték Szegeden

Címkék#hurrikán#turista#Szeged

Szegeden szerdán sem telt eseménytelenül a nap: kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, veszélybe került egy utazási iroda csoportja és sportolók úsztak a Tiszában jótékony célért.

Delmagyar.hu

Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Ez történt szerdán Szegeden és a környező településeken. 

mars téri piac
A Mars téri piacon egyre nő a feszültség a bérlők és a vezetőség között. Archív Fotó: Karnok Csaba

Kiéleződött a helyzet a Mars téri piacon, egymásnak feszültek a kereskedők és a vezetőség

A piaci bérlők egyre kedvezőtlenebbnek írják le a piac működését, ontották magukból a sérelmeket. A felmerülő problémák kapcsán felkerestük a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjét, aki egyértelmű válaszokat adott a feltett kérdésekre. Így alakul a Mars téri piac helyzete.

Az utolsó pillanatban menekült meg a szegedi utazási iroda csoportja a hurrikán elől

Komoly veszélyben volt egy szegedi utazási iroda csoportja múlt héten. A Gabrielle hurrikán elől az utolsó pillanatban menekítették ki őket az Azori-szigetekről.

Százhatvan fiatalnak mutatták meg Szegeden, hogyan lehetnek sikeres vállalkozók

Szakképzőiskolás diákoknak beszélt a vállalkozások működéséről egy szegedi fiatal üzletember szerdán a Vedres iskolában. A Vállalkozás ismereti roadshow szegedi állomásán 160 leendő fiatal vállalkozó kapott hasznos információkat.

Tizenkét kilométert úsztak le a Tiszában a szegedi sportolók, de nem akármilyen okból tették

Tizenkét kilométert úszott le három szegedi sportoló szerdán a Tiszában. A PinkSwim-mel több százezer forintot is gyűjtöttek a Mellrákinfó Egyesületnek.

Háromszáz fős kórus zengte a népdalokat Szeged szívében

Éneklő gyerekek és kórustagok töltötték meg a Móra Ferenc Múzeum előtti teret október 1-jén. A zene világnapja programjaként több mint háromszáz énekes zengte együtt a legismertebb magyar népdalokat. A közönség sem maradt csöndben: a végén mindenki együtt énekelt.

Nem mindennapi ünneplés Makón: diákok zenéltek lovas kocsiról a város utcáin

Nem mindennapi módon köszöntötte az egyik makói középiskola a zene világnapját: lovas kocsit fogadtak, és muzsikálva körbejárták a várost. A József Attila Gimnázium kreatív akciója mindenütt nagy sikert aratott.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu