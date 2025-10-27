október 27., hétfő

Figyelmeztetés

1 órája

Maszkos betörők járják Szegedet, több lakásba próbáltak már bejutni

Címkék#betörő#Szeged#panellakás#Makkosház

Fokozott óvatosságra intik egymást a szegediek, miután több lakó is arról számolt be, hogy éjszakánként gyanús alakok járkálnak a lépcsőházakban. Maszkos betörők tűntek fel a városban, akik lakásokba és tárolókba próbálnak bejutni. A lakók szerint a próbálkozások mindennapossá váltak.

Munkatársunktól

Fokozott óvatosságra intik egymást a Csongrádi sugárút és környékének lakói. Többen is arról számoltak be, hogy maszkos fiatalok járják a panelek lépcsőházait, lakásokat és tárolókat próbálnak feltörni. A próbálkozások most már mindennapossá váltak. Mutatjuk, hol járnak a maszkos betörők Szegeden.

Maszkos betörő egy lakásban zseblámpával a kezében.
Maszkos betörők járják a makkosházi Aldi és a Csongrádi sugárút környékét Szegeden. 

Maszkos betörők járják a makkosházi Aldi környékét

2-6 fős, maszkot viselő társaság járja a környéket esténként. Főként a makkosházi Aldi területén lévő lakásokat célozzák meg. Több lakó is gyanús mozgásra, illetve zárpiszkálás lett figyelmes. Egy érintett arról számolt be, hogy néhány napja éjszaka hallotta, ahogy valaki megpróbál bejutni a lakásába. 

Egy másik lakó elmondása szerint éjfél és hajnali egy óra között maszkos, kerékpáros fiatalokat látott a környéken, akik telefonnal a kezükben figyelték a mozgást, miközben feltehetően társaik a lépcsőházakba próbáltak bejutni.

– Hozzánk már kétszer is be akartak törni. Most a zár piszkálására figyeltünk fel. Zárjunk mindent, amit csak lehet – írta bejegyzésében egy érintett. 

Nem ez az első eset

Már nem először történnek ijesztő dolgok a városban. Többen is megerősítették, hogy hasonló esetek történtek más városrészekben, többek között az Olajbányász tér és a Római körút környékén. 

– A Római körút elején sorra raboltak ki lépcsőházakat. Rengeteg biciklit és egyéb tárolt dolgot loptak el. Az én biciklimet is így vitték el, és sose lett meg – olvasható a bejegyzés hozzászólásaiban.

Betörés elleni védelem

A rendőrség 13+1 tanácsot adott a biztonság érdekében. 

A hatóságok szerint érdemes biztonsági ajtót, több zárat és riasztót felszerelni és a nyílászárókat megerősíteni. 

A kertben lévő rejtekhelyeket megszüntetni, és mindig zárva tartani az ajtót, ablakot. 

Ne hagyjunk értéket szem előtt, hosszabb távollét esetén kérjünk meg valakit a ház felügyeletére, és kerüljük a nyilvános posztolást nyaralásról vagy értékekről. 

Ha betörést észlelünk, azonnal értesítsük a rendőrséget, és ne változtassuk meg a helyszínt. 

Végül, egy jó lakásbiztosítás is fontos védelmet nyújthat.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

