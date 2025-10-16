51 perce
Egy levél indította el a forradalmat – fellázadt az ifjúság
Szeged nem csak tanúja, de bölcsője lett 1956 őszén a magyar szabadságvágy új fejezetének. A MEFESZ megalakulása volt az a szikra, amelyből az egész forradalom lángja fellobbant. A joghallgatók és bölcsészek bátor kiállása lavinát indított el, amely néhány nap alatt országos mozgalommá nőtt.
Az 1956-os forradalom a társadalom széles rétegeinek – munkásoknak, parasztoknak, értelmiségieknek és a fiataloknak – a spontán föllépése volt a kommunista diktatúra ellen A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) 1956. október 16-án alakult meg Szegeden. Ez nemcsak az első valóban független hallgatói érdekképviseletként jött létre a Rákosi-rendszer idején, hanem a forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. A szervezet történetét Miklós Péter eszmetörténésszel idéztük föl.
Egy levél következményei, avagy így alapították a MEFESZ-t
– A kommunista pártállam kiépülésével a magyar egyetemi hallgatók korábbi többpólusú érdekképviselete megszűnt, és helyét a kommunista párt ifjúsági szervezete, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) vette át. Ez az állapot egészen 1956 őszéig fennállt, amikor a fokozódó társadalmi és politikai elégedetlenség hatására több egyetemen is elindultak a szervezkedések – mondta Miklós Péter eszmetörténész, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának egyetemi docense.
A szakember lapunkban hangsúlyozta: Szegeden a változást a helyi értelmiségi fiatalok által alapított József Attila Kör jelezte, amely a budapesti Petőfi Kör mintájára jött létre. A közvetlen fordulópontot egy Budapestről érkezett levél jelentette, amelyet Alaksza Helmut szegedi joghallgató kapott 1956. október 10-én. Ebben a budapesti bölcsészhallgatók az oroszórák bojkottjára és az egyetemi élet megreformálására szólították föl társaikat. Részben ennek hatására október 16-án nagyszabású hallgatói gyűlést hívtak össze az Auditórium Maximumba.
– A gyűlésen megjelent mintegy ezer hallgató nem csupán az oktatás kérdéseiről beszélt. A diákok, köztük a szerb származású Putnik Tivadar, a szovjet csapatok kivonását és a diktatórikus rendszer felszámolását is követelték. Ekkor határozták el a független hallgatói szervezet, a MEFESZ megalapítását, amely az egyetemi autonómia, a hallgatói önkormányzatiság és a politikai szabadságjogok mellett állt ki. A szervezők más egyetemekre is küldötteket menesztettek a mozgalom hírének terjesztésére – fogalmazott az eszmetörténész.
Megtorlások: menekülés a zöldhatáron
A MEFESZ következő nagygyűlését október 20-án tartották, ahol a mozgalom tanulmányi és politikai programját fogalmazták meg. A követelések között szerepelt az önálló hallgatói sajtó létrehozása, az ideológiai tárgyak és a honvédelmi oktatás csökkentése. Politikai síkon a diákok a sajtószabadságot, a Rákosi-korszak bűnöseinek felelősségre vonását követelték. A gyűlésen jelen volt Perbíró József jogászprofesszor és Baróti Dezső, a szegedi egyetem rektora is, akik kiálltak a hallgatók követelései mellett. A forradalom leverése után mindkettőjüket börtönbüntetésre ítélték. A MEFESZ mint szervezet, a forradalom során országos mozgalommá nőtte ki magát, és bebizonyította, hogy az ifjúság képes autonóm módon, felelősségteljesen megszervezni érdekképviseletét.
Miklós Pétertől megtudtuk, hogy a forradalom leverését követő megtorlások idején a szegedi felsőoktatásban tanulók közül több száz hallgató kapott büntetést az ötvenhatos szerepvállalásáért. Ezek köre a sokéves börtönbüntetéstől az egyetemről való néhány féléves kizárásig terjedt. Különösen tragikus sors jutott a már említett Putnik Tivadarnak, akiről az egyetemi docens önálló könyvet írt „Részt vettem a szabadságharc megmozdulásaiban” címmel néhány éve, s aki családjával a zöldhatáron keresztül volt kénytelen a megtorlások elől Jugoszláviába szökni, ahonnan aztán soha nem is térhetett haza. Ennek ellenére a szocialista állambiztonság ellenségként számon tartotta és évtizedekig gyűjtötte róla az információkat.
