Küzdelem

2 órája

Nemcsak séta, hanem életmentő üzenet: a nőkért mozdultak meg Szegeden – galériával

Címkék#mellrák#Szeged#rendezvény

Szűrés, mozgás és támogató közösség. Ezek az alappillérei a mellrák elleni küzdelemnek. A szerdai szegedi eseményen mindegyikről tapasztalatot vagy információt kaphattak a résztvevők.

Timár Kriszta

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ennek apropójából szerdán 11 szervezet közreműködésével rendeztek figyelemfelhívó rendezvényt Szegeden. A szervező Rákbetegek Országos Szervezetének Szegedi Napforduló Szolgálata mögé beállt a Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, az SZTE Onkológiai Klinika, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal és számos civil szervezet, hogy együtt figyelmeztessék a nőket: fontos, hogy járjanak szűrővizsgálatokra.

Séta Szegeden, a Kárász utcán a mellrák veszélyeire hívják fel a figyelmet.
A mellrák elleni küzdelem jegyében figyelemfelhívó rendezvényt tartottak Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

A halogatások nemzete vagyunk

Salgó László Péter főispán köszöntőjében kiemelte, a halogatások nemzete vagyunk: hiába veszünk észre magunkon elváltozásokat, akár évekig képesek vagyunk együtt élni velük. 

Évente 8 ezer új mellrákos esetet diagnosztizálnak. Ha ezeket időben észreveszik, ma már 80 százalékos az esélye a túlélésnek. Ezért fontos, hogy ilyen rendezvényekkel felhívjuk a figyelmet a szűrések fontosságára 

– mondta.

Ezt követően Nikolényi Alíz, az SZTE Onkoterápiás Klinika egyetemi adjunktusa adott tájékoztatást a szűrővizsgálatokon való részvétellel, melldaganatos megbetegedésekkel kapcsolatos statisztikákról és az elérhető kezelésekről, majd a résztvevők a Szeged Táncegyüttes kíséretében a Széchenyi térről átsétáltak a Dóm térre, ahol az érdeklődők különböző standoknál kaphattak tájékoztatást a programon részt vevő szervezetektől.

A nőkért mozdultak meg Szegeden

Fotók: Karnok Csaba

A mellrák elleni küzdelemben a szűrés, a mozgás és a támogató közösség is fontos

Bosnyákovits Tünde megyei tisztifőorvos úgy fogalmazott, ez az esemény egyrészt figyelemfelhívás arra, hogy járjunk szűrésekre – akár mellrák, vastagbélrák vagy méhnyakrák korai diagnosztizálásának céljából. Másrészt a sétával azt is üzenték, hogy már napi 10 perc testmozgással is sokat tehetünk egészségünkért. – A legfontosabb üzenet viszont a támogató közösség – tette hozzá.

Fábiánné Páger Anna, az SOS Telefonos Lelkisegély szolgálat vezetője  az érintettek mentális megerősítésének fontosságáról beszélt még a program végén, mely után néptánccal és közös körtánccal zárult az esemény.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

