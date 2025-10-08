Nemcsak séta, hanem életmentő üzenet: a nőkért mozdultak meg Szegeden – galériával

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ennek apropójából szerdán 11 szervezet közreműködésével rendeztek figyelemfelhívó rendezvényt Szegeden. A szervező Rákbetegek Országos Szervezetének Szegedi Napforduló Szolgálata mögé beállt a Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, az SZTE Onkológiai Klinika, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal és számos civil szervezet, hogy együtt figyelmeztessék a nőket: fontos, hogy járjanak szűrővizsgálatokra.

A mellrák elleni küzdelem jegyében figyelemfelhívó rendezvényt tartottak Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

A halogatások nemzete vagyunk

Salgó László Péter főispán köszöntőjében kiemelte, a halogatások nemzete vagyunk: hiába veszünk észre magunkon elváltozásokat, akár évekig képesek vagyunk együtt élni velük.

Évente 8 ezer új mellrákos esetet diagnosztizálnak. Ha ezeket időben észreveszik, ma már 80 százalékos az esélye a túlélésnek. Ezért fontos, hogy ilyen rendezvényekkel felhívjuk a figyelmet a szűrések fontosságára

– mondta.

Ezt követően Nikolényi Alíz, az SZTE Onkoterápiás Klinika egyetemi adjunktusa adott tájékoztatást a szűrővizsgálatokon való részvétellel, melldaganatos megbetegedésekkel kapcsolatos statisztikákról és az elérhető kezelésekről, majd a résztvevők a Szeged Táncegyüttes kíséretében a Széchenyi térről átsétáltak a Dóm térre, ahol az érdeklődők különböző standoknál kaphattak tájékoztatást a programon részt vevő szervezetektől.