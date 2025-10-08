53 perce
Nemcsak séta, hanem életmentő üzenet: a nőkért mozdultak meg Szegeden – galériával
Szűrés, mozgás és támogató közösség. Ezek az alappillérei a mellrák elleni küzdelemnek. A szerdai szegedi eseményen mindegyikről tapasztalatot vagy információt kaphattak a résztvevők.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ennek apropójából szerdán 11 szervezet közreműködésével rendeztek figyelemfelhívó rendezvényt Szegeden. A szervező Rákbetegek Országos Szervezetének Szegedi Napforduló Szolgálata mögé beállt a Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, az SZTE Onkológiai Klinika, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal és számos civil szervezet, hogy együtt figyelmeztessék a nőket: fontos, hogy járjanak szűrővizsgálatokra.
A halogatások nemzete vagyunk
Salgó László Péter főispán köszöntőjében kiemelte, a halogatások nemzete vagyunk: hiába veszünk észre magunkon elváltozásokat, akár évekig képesek vagyunk együtt élni velük.
Évente 8 ezer új mellrákos esetet diagnosztizálnak. Ha ezeket időben észreveszik, ma már 80 százalékos az esélye a túlélésnek. Ezért fontos, hogy ilyen rendezvényekkel felhívjuk a figyelmet a szűrések fontosságára
– mondta.
Ezt követően Nikolényi Alíz, az SZTE Onkoterápiás Klinika egyetemi adjunktusa adott tájékoztatást a szűrővizsgálatokon való részvétellel, melldaganatos megbetegedésekkel kapcsolatos statisztikákról és az elérhető kezelésekről, majd a résztvevők a Szeged Táncegyüttes kíséretében a Széchenyi térről átsétáltak a Dóm térre, ahol az érdeklődők különböző standoknál kaphattak tájékoztatást a programon részt vevő szervezetektől.
A nőkért mozdultak meg SzegedenFotók: Karnok Csaba
A mellrák elleni küzdelemben a szűrés, a mozgás és a támogató közösség is fontos
Bosnyákovits Tünde megyei tisztifőorvos úgy fogalmazott, ez az esemény egyrészt figyelemfelhívás arra, hogy járjunk szűrésekre – akár mellrák, vastagbélrák vagy méhnyakrák korai diagnosztizálásának céljából. Másrészt a sétával azt is üzenték, hogy már napi 10 perc testmozgással is sokat tehetünk egészségünkért. – A legfontosabb üzenet viszont a támogató közösség – tette hozzá.
Fábiánné Páger Anna, az SOS Telefonos Lelkisegély szolgálat vezetője az érintettek mentális megerősítésének fontosságáról beszélt még a program végén, mely után néptánccal és közös körtánccal zárult az esemény.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Benzint locsolt szét, majd azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit felrobbant a szegedi férfi
Ki lopni, ki aludni tért be – a mesterséges intelligencia eddig bírta, végül embert kellett hívni az első okosboltba