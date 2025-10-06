október 6., hétfő

Szegedi hírek

9 órája

A mellrák elleni küzdelemért szerveznek nagyszabású eseményt Szegeden

Címkék#mellrák#Szeged#rendezvény

Figyelemfelhívó sétát rendeznek október 8-án Szegeden. A mellrák elleni küzdelem jegyében 11 szervezet fogott össze.

Delmagyar.hu

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Országszerte zajlanak a figyelemfelhívó kampányok és rendezvények, melyek erre a betegségre és általában a daganatos betegségek megelőzésére hívják fel a figyelmet. Szegeden 11 szervezet közreműködésével rendeznek figyelemfelhívó sétát október 8-án.

mellrák elleni kampány Szegeden.
Mellrák elleni figyelemfelhívó sétát szerveznek Szegeden, amelyhez bárki csatlakozhat. Illusztráció: Shutterstock

A mellrák elleni küzdelem fontosságára hívják fel a figyelmet

A Rákbetegek Országos Szervezetének Szegedi Napforduló Szolgálata kezdeményezésére, a Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, az SZTE Onkológiai Klinika, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal és számos civil szervezet állt a kezdeményezés mögé, amelynek célja kettős: ráirányítani a figyelmet személyes felelősségünkre, amely a rizikófaktorokat elkerülő életmódot és a szűrővizsgálatokon való rendszeres megjelenést jelenti, és arra, hogy legyünk szolidárisak azokkal az emberekkel, akik együtt élnek ezzel a betegséggel.

A programhoz bárki csatlakozhat: legyen akár érintett, vagy a séta céljával egyetértő személy, szervezet, intézmény. A résztvevők a Széchenyi tér Kárász utca felőli részén gyülekeznek. Itt a szervezők rózsaszín szalagot, és zászlókat, valamint hűtőmágnest osztogatnak, amelyen az „Előzd meg a bajt!” felirat szerepel a mammográfiai szűrővizsgálat időpontkérő vonalának telefonszáma mellett. 

Köszöntőt Salgó László Péter főispán mond, majd Nikolényi Alíz az SZTE Onkoterápiás Klinika egyetemi adjunktusa ad tájékoztatást a szűrővizsgálatokon való részvétellel, melldaganatos megbetegedésekkel kapcsolatos statisztikákról és az elérhető kezelésekről.

A Széchenyi tértől a Dóm térig menetelnek

A menet 15 órakor indul erről a helyszínről a Szeged Táncegyüttes táncospárjai és a Vántus István Katolikus Zeneművészeti Szakgimnázium fúvósai vezetésével a Kárász utca, Dugonics tér, Eötvös utca, Apáthy utca útvonalon át halad egészen a Dóm térig. Itt már 14:30-tól a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársai, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Radiológiai Klinika Női Diagnosztikai Osztály munkatársai, az Fénysugár Medicina Egyesület, a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete, Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezete, az S.O.S. Telefonos Lelkisegély Alapítvány, a Rákbetegek Országos Szervezete Szegedi Napforduló Szolgálata és az Ametiszt Klub tagjai várják az érdeklődőket, akik tanácsadást, tájékoztatást, felvilágosítást nyújtanak a daganatos betegségekkel kapcsolatban.

A Dóm téren Bosnyákovits Tünde megyei tisztifőorvos a megelőzés és a szűrővizsgálatok fontosságáról szól az érdeklődőkhöz, Fábiánné Páger Anna, az SOS Telefonos Lelkisegély szolgálat vezetője pedig az érintettek mentális megerősítésére irányítja rá a figyelmet. A programot fúvós kamarazene színesíti és közös táncház zárja, a Szeged Táncegyüttes táncosai vezetésével. A Dóm téri program után bárki csatlakozhat az AVON által meghirdetett sétához is, amely 17 órától a Kölcsey utcából indul és a Várkertben ér véget.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

