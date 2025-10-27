október 27., hétfő

Eltűntek

1 órája

Rejtélyes eltűnés: hat macska veszett oda egyetlen nap alatt, a gazdák válaszokat keresnek

A hosszú hétvége alatt mind a hat macskája eltűnt egy sándorfalvi nőnek. Kettő tetemét már megtalálták, valószínűleg mérgezés miatt pusztultak el.

Timár Kriszta

– Valaki szándékosan megmérgezte az összes macskánkat – tette közzé egy felháborodott sándorfalvi lakos szombaton egy helyieket tömörítő Facebook-csoportban. A Süllő utcában lakó nő hat cicáját veszítette el – kettő tetemét már megtalálták. Mint írta, bár a többiről még nincs hír, valószínűleg azokkal is ugyanez történt, és mivel egyszerre tűnt el az összes, kizártnak tartja, hogy mindez a véletlen műve lenne. Főleg úgy, hogy tudomása szerint nem csak ő járt így. 

Hat macska lett mérgezés áldozata
Hat macska tűnt el egy sándorfalvi portáról, valószínűleg mind mérgezés áldozata lett. Illusztráció: Shutterstock

– A szomszédom macskája is eltűnt, ugyanúgy a múlt héten, mint a mieink – mesélte lapunknak Ágnes. Az állat szerda óta nem került elő. Ágnesnek csütörtökön tűnt fel, hogy nem jönnek enni kedvencei.

Befogadott macskák voltak, mindegyik eltűnt

– Kinti macskák voltak, de reggelire és vacsorára mindig hazajöttek – mesélte az asszony. Eredetileg egy cicát fogadtak be: a házzal, amit évekkel ezelőtt megvettek, a négylábú is járt, mivel az előző tulajdonos itt hagyta.

– Hozzá csapódott egy másik, mi pedig úgy voltunk vele, hogy ahol elfér egy, ott kap egy másik is enni. Csakhogy az egyik fiú volt, a másik lány, így lettek kiscicáink is. Az első almot el tudtuk ajándékozni, a második viszont nálunk maradt. Most akartuk mindegyiket ivartalanítani, a kicsik eddig még nem voltak abban a korban, hogy ezt meg lehetett volna tenni – magyarázta Ágnes.

Miután a nemzeti ünnep napján egyszerre tűnt el az összes cica, Ágnes keresni kezdte őket.

Két tetem került eddig elő

– Az egyikről a szomszédasszonyom szólt, egy másik szomszéd kertjében volt a teteme. A másiké pedig egy üres portáról került elő – beszélt a hosszú hétvége megrázó eseményeiről. A többi cica nem lett meg, de a sándorfalvi asszony már nem is bízik benne, hogy élve előkerülnek.

– Az utcában több más lakó is járt már így, sőt a házunk előző lakójának is mérgezték meg a macskáját. Valaki itt a környéken nagyon nem bírja elviselni az állatokat – fogalmazott Ágnes, aki szerint felháborító és lelketlen, hogy valaki szándékosan megöli őket. Van is gyanúja, hogy ki lehet az, de mivel nincs bizonyítéka, nem tud feljelentést tenni.

Ha állatorvos igazolja a mérgezést, feljelentést lehet tenni

Rendőrségen egyébként akkor lehet bejelentést tenni, ha állatorvosi boncolás igazolja, vagy boncolás nélkül külső tünetek alapján megállapítja az orvos a mérgezést. Ez esetben nyomozás az ügyben. A mérgezés a Btk. szerint állatkínzásnak minősül, mely alapesetben két évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel, a minősített esetben pedig akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

