AI Researcher vagy AI Engineer-ré válhatsz a Szegedi Tudományegyetem új képzésén

Villamosmérnök és mesterséges intelligencia mesterszakot indít 2027 februárjától a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi és Informatikai Kara – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

Az SZTE Villamosmérnök és mesterséges intelligencia képzést indít 2027-től. Fotó: DM

Az SZTE számára a villamosmérnöki mesterszak különösen fontos, hiszen ez a képzés az egész dél-alföldi régióban egyedülállónak számít.

A villamosmérnök-képzés szoftverorientált lesz, alapját pedig a már meglévő mérnökinformatikus mesterszak adja.

A kötelező tantárgyakon felül a képzés három specializációt kínál majd:

beágyazott rendszerek: a hallgatók olyan céleszközök működtetésével foglalkoznak, mint az autókban, telefonokban vagy háztartási gépekben lévő hardverek építése, valamint a hozzájuk tartozó szoftverek futtatása.

mesterséges intelligencia: a mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a mesterséges intelligencia-alapú rendszerek fejlesztésére és programozására

űrtechnológia

A mesterséges intelligencia képzés

A mesterséges intelligencia képzés angol nyelven folyik majd. A képzés során a hallgatók megtanulják, miként kell megtervezni egy mesterséges intelligenciát is magába foglaló szoftvert, hogyan alakítható ki a felhasználói interakció, illetve milyen szempontok alapján tesztelhető és értékelhető ki a működése.

Mivel a mesterséges intelligencia ma már mindennap használt technológia, az MI jogi és etikai ismerete kötelező kurzus lesz.

A tájékoztatás szerint a szakon a kötelező alapozó kurzusokon túl a hallgatók két specializáció közül választhatnak:

az AI Researcher (kutató) program az algoritmusok és a matematikai háttér mélyebb megértésére helyezi a hangsúlyt, így megnyitva az utat a kutatói pálya és a doktori képzés felé.

A másik lehetőség, az AI Engineer (mérnök) specializáció azt célozza, hogy a hallgatók képesek legyenek az algoritmusokat tervezni, tesztelni és hatékonyan integrálni szoftverrendszerekbe, elsősorban a szoftverfejlesztő cégeknél végzendő munkára felkészülve.