Új specializációk

29 perce

AI Researcher vagy AI Engineer-ré válhatsz a Szegedi Tudományegyetem új képzésén

Címkék#villamosmérnök#mesterséges intelligencia#Szegedi Tudományegyetem#oktatás#specializáció

A Szegedi Tudományegyetem mesterséges intelligencia képzés 2027 februárjától indul. A program célja a kutatói pályára és a szoftverfejlesztői munkára való felkészítés.

Delmagyar.hu

Villamosmérnök és mesterséges intelligencia mesterszakot indít 2027 februárjától a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi és Informatikai Kara – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A szegedi tudományegyetem rektori épülete, ahol mesterséges intelligencia képzést indítanak
Az SZTE Villamosmérnök és mesterséges intelligencia képzést indít 2027-től. Fotó: DM

Az SZTE számára a villamosmérnöki mesterszak különösen fontos, hiszen ez a képzés az egész dél-alföldi régióban egyedülállónak számít.

A villamosmérnök-képzés szoftverorientált lesz, alapját pedig a már meglévő mérnökinformatikus mesterszak adja. 

A kötelező tantárgyakon felül a képzés három specializációt kínál majd:

  • beágyazott rendszerek: a hallgatók olyan céleszközök működtetésével foglalkoznak, mint az autókban, telefonokban vagy háztartási gépekben lévő hardverek építése, valamint a hozzájuk tartozó szoftverek futtatása. 
  • mesterséges intelligencia: a mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a mesterséges intelligencia-alapú rendszerek fejlesztésére és programozására
  • űrtechnológia

A mesterséges intelligencia képzés

A mesterséges intelligencia képzés angol nyelven folyik majd. A képzés során a hallgatók megtanulják, miként kell megtervezni egy mesterséges intelligenciát is magába foglaló szoftvert, hogyan alakítható ki a felhasználói interakció, illetve milyen szempontok alapján tesztelhető és értékelhető ki a működése.

Mivel a mesterséges intelligencia ma már mindennap használt technológia, az MI jogi és etikai ismerete kötelező kurzus lesz.

A tájékoztatás szerint a szakon a kötelező alapozó kurzusokon túl a hallgatók két specializáció közül választhatnak: 

  • az AI Researcher (kutató) program az algoritmusok és a matematikai háttér mélyebb megértésére helyezi a hangsúlyt, így megnyitva az utat a kutatói pálya és a doktori képzés felé. 
  • A másik lehetőség, az AI Engineer (mérnök) specializáció azt célozza, hogy a hallgatók képesek legyenek az algoritmusokat tervezni, tesztelni és hatékonyan integrálni szoftverrendszerekbe, elsősorban a szoftverfejlesztő cégeknél végzendő munkára felkészülve.

