Intelligens program

20 perce

Munkahelyeket, döntéseket és kapcsolatokat is átír – az MI forradalma elkezdődött, vajon ez lesz a legnagyobb kihívásunk?

Címkék#előnyei#hátrányok#mesterséges intelligencia#gazdaság#oktatás

Egyre több helyet és időt követel az életünkből. A mesterséges intelligencia – mert arról van szó – megkerülhetetlen, ahogy szakértőnk fogalmazott: akkor is használjuk, ha éppen nem is tudunk róla, vagy nem akarjuk. Vannak előnyei és hátrányai, jelentős változásokat generálhat a társadalomban és a gazdaságban.

Imre Péter

Kezdjük a Wikipédia által közölt meghatározással: a mesterséges intelligencia – MI vagy AI az angol artificial intelligence-ből – egy gép, program, vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligencia, és a fogalmat általában és legtöbbször a számítógépekkel társítjuk.

Az AI mesterséges intelligencia átalakítja a felvételt digitális toborzókkal, virtuális HR asszisztensekkel és intelligens megfeleltetési eszközökkel a modern tehetségszerzés érdekében.
A mesterséges intelligencia teljesen megváltoztatja az életünket. Illusztráció: Shutterstock

A mesterséges intelligencia

Továbbra is a neten keresve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudást, rengeteg cikket, információt találunk, amelyek igyekeznek meghatározni előnyeit és hátrányait. Ezek között nem meglepő módon akadnak AI-alapú összegzések is. Mivel a technológia önmagát is értékeli, nézzük meg először – szinte csak címszavakban – az előnyeit, ahol az MI gyorsasága sokat számíthat.

Előnyei

A hatékonyság és a termelékenység kiemelten fontos. Ide sorolható a folyamatok és feladatok automatizálása, valamint a hibák csökkentése, hiszen a pontosabb és megbízhatóbb rendszerek kevesebb emberi hibát eredményeznek. Gazdasági előnyt jelent a költségcsökkentés és az innováció is, hiszen az MI új termékek és szolgáltatások kifejlesztését segíti különböző ágazatokban. A fejlődésnek nincs határa – talán csak a csillagos ég.

Az egészségügyben a diagnózis és a kezelések megtervezése révén segítheti a jobb betegellátást, a közszolgáltatásokban pedig hatékonyabb működést hozhat. Az oktatásban is nélkülözhetetlen lehet: a tananyagok személyre szabásával, a diákok sikerességének növelésével, illetve az adminisztratív feladatok átvételével csökkentheti a tanárok terheit. Az ügyfélszolgálatról se feledkezzünk meg: mindnyájan intézzük ügyeinket, hivatalos dolgainkat, ahol az MI segítségével gyorsabb és személyre szabottabb lehet a kiszolgálás. Az azonnali válaszok és a többcsatornás támogatás mellett nem utolsó szempont az éjjel-nappali elérhetőség sem, hiszen az MI-rendszerek nem fáradnak el, nem éheznek meg – vagyis 24 órán keresztül működhetnek.

Hátrányai

Természetesen hátrányai is vannak, hiszen társadalmi, gazdasági és etikai veszélyeket rejt. Az MI – ami a jelek szerint megállíthatatlan – számos munkahely megszűnéséhez vezethet. Az automatizáció növelheti a munkanélküliséget, ezáltal a társadalmi egyenlőtlenségeket is. Etikai kérdéseket vet fel, ha az MI-t előítéletes, hamis adatokkal tanítják, hiszen ez torz döntéshozatalhoz vezethet.
A mesterséges intelligencia rendszerek rengeteg személyes adathoz jutnak, melyek védelme nehezen biztosítható, így visszaélésekhez is vezethet.

Érdekes kérdés a felelősség is: ki a hibás, ha az MI téved vagy kárt okoz? Ilyen lehet például a félretájékoztatás, hiszen az MI valóságosnak tűnő, de hamis tartalmak előállítására is képes. Az pedig már egyenesen ijesztő, hogy egyes feltételezések szerint az MI-alapú autonóm fegyverrendszerek emberi felügyelet nélkül hozhatnak döntéseket – ezt nem kellene megvárni.
Az internetes összegzések szerint ezeket a kockázatokat úgy védhetjük ki, ha nemzetközi és nemzeti szabályozásokat hozunk, a rendszereket átláthatóbbá tesszük, fokozzuk és erősítjük a biztonsági protokollokat, valamint mindig az emberi jólétet és értékeket tartjuk szem előtt.

A robotika három törvénye

Ide kell beszúrni a robotika három törvényét, amit a zseniális író, Isaac Asimov fogalmazott meg. Vagyis:

  1.  A robot nem okozhat kárt emberi lényben, és nem tűrheti tétlenül, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
  2. A robot engedelmeskedni köteles az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az első törvénybe ütköznek.
  3. A robotnak gondoskodnia kell saját védelméről, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény előírásaiba.

Ez lenne az optimális működés az MI esetében is.

A szakember véleménye

A mesterséges intelligenciáról megkérdeztünk egy számítástechnikai szakembert, a nevét elhallgatását kérő informatikai szerviztulajdonost, Pált.
– Pontosan és lényegre törően kell kérdezni, mert csak akkor kaphatunk az AI-tól pontos válaszokat. Az ingyenes verziókban napi öt–tizenöt kérdést tehetünk fel, míg az előfizetéses csomag korlátlan felhasználást is jelenthet. Mindegyik beszél magyarul, de nem mind képes képet generálni. A legfontosabb, hogy ezt a mesterséges intelligenciát senki sem úszhatja meg! Előbb-utóbb mindenkinek használnia kell – és valójában már most is használjuk, csak sokan nem tudnak róla, például a szolgáltatók telefonos asszisztensein keresztül – fejtette ki véleményét Pál.

