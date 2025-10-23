4 órája
SZTE szuperszámítógép: a mesterséges intelligencia nem a jövő, hanem a jelen Szegeden
Nem egyszerűen technológiai ugrást, de komplett korszakváltást hozott az SZTE szuperszámítógépe. A mesterséges intelligencia erejével a Szegedi Tudományegyetem a kutatás mellett az adatbiztonságban és az oktatásban is szintet lépett. Mi tesz egy számítógépet szuperré, és hogyan segíti az MI az egyetem mindennapjait? Kónya Zoltán rektorhelyettes adott választ minden kérdésünkre.
Az Árpád téri egyetemi épületben helyezték el az SZTE szuperszámítógépet. Fotó: Gémes Sándor
A nyáron adták át az SZTE szuperszámítógépét, amelyet a világ vezető IT-vállalatától, a Hewlett Packard Enterprise-tól (HPE) szerzett be a Szegedi Tudományegyetem. Ezzel a csaknem kétmilliárdos beruházással az SZTE mesterséges intelligencia-alkalmazás tekintetében a világ élvonalába került. De mit is jelent ez pontosan? Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese adott választ kérdéseinkre. Kiderült, hogy nemcsak az informatika és a természettudományok, de az egyetem minden területén, az egészségügytől a kari kutatásokon át a napi oktatásszervezésig, merőben új dimenziókat nyitott a szuperszámítógép. A mesterséges intelligencia pedig már nem a jövő, hanem a jelen az SZTE-n.
Mi tesz egy számítógépet szuperré?
– Bármi elé teszik is a szuper jelzőt, azt jelenti, hogy nagyobb, drágább, gyorsabb, hatékonyabb vagy éppen szebb, mint például a szupermodell, szuperautó, szuperélelmiszer. A szuperszámítógép is hasonló: sokkal gyorsabb, erősebb, drágább, mint egy átlagos asztali számítógép. És persze a szuperszámítógépnek is vannak fajtái: van, amelyiket kifejezetten számítási kapacitásra terveztek, de létezik olyan is, amit képfeldolgozásra optimalizáltak – mondta el Kónya Zoltán.
A Szegedi Tudományegyetem szuperszámítógépe célzottan a mesterséges intelligenciára (MI) optimalizált. Sok roppant erős grafikuskártya processzort tartalmaz, amelyek az MI által megkövetelt számítási kapacitást biztosítják azzal, hogy párhuzamosan képesek rengeteg kisebb feladatot elvégezni. Ezeket a grafikus feldolgozó egységeket, úgynevezett GPU-kat használják például a kriptovaluták – mint a bitcoin – bányászatához.
Gyorsabb betegút, hatékonyabb ügyintézés: így termel hasznot az MI
A Debreceni Egyetemen elhelyezett „Komondor” Magyarország legerősebb szuperszámítógépe. Az SZTE kapacitása annak körülbelül a felét tudja, de míg a Komondor az egész országot, addig az SZTE szuperszámítógépe csak a Szegedi Tudományegyetemet szolgálja ki. Ráadásul a kapacitása folyamatosan bővíthető.
– Az egyetem nagyon sok területe felgyorsítható a mesterséges intelligenciával, legyen szó oktatásról, kutatásról vagy működtetésről. Egy beruházás megtérülése pedig egy egyetem számára mindent magában foglal, ami haszonnal jár, és ez nem csak anyagi lehet. Haszonnak tekinthetők a publikációk, de az elégedettebb betegek és hallgatók is – folytatta a rektorhelyettes, majd a legegyszerűbb példaként a chatbot alkalmazását említette. A köznyelven csak csevegőrobotoknak nevezett programok csupán néhány kérdés-válasz alapján jelentősen képesek lerövidíteni a betegutat az egészségügyben, de a tanulmányi osztályok hatékonyságát is a sokszorosára tudják növelni azzal, hogy az ott dolgozó emberek helyett megválaszolják a hallgatói kérdéseket, amelyek zöme állandóan ismétlődik (például: melyik kurzust mikor kell felvenni, meddig kell a tandíjat befizetni).
Az SZTE saját erődje: adatbiztonság a legmagasabb szinten
Nemcsak a megnövekedett teljesítmény volt azonban, ami az SZTE-t a szuperszámítógép beszerzésére motiválta, hiszen ma már könnyedén bérelhetők plusz számítógépes kapacitások, úgynevezett felhők. Ezek működése dióhéjban: miután a bérlő kifizeti a megszabott bérleti díjat, feltöltheti az adatait a felhőbe, majd elvégezheti a szükséges számításokat, végül visszatöltheti magának a kapott eredményeket.
A Szegedi Tudományegyetem esetében azonban a bökkenőt az adatbiztonság jelenti, ugyanis az egyetemen érzékeny adatok sokaságával dolgoznak. Elég csak a klinikai betegadatokra gondolni: az egyetemi kórház száz év alatt összegyűjtött mintáit folyamatosan digitalizálják (természetesen az anonimizálást követően), hogy kutathatóvá váljanak a tudósok számára. Ezeknek az érzékeny adatoknak a feltöltése külső szerverre – legyen az akármennyire biztonságos is –, minden esetben hordozna valamennyi kockázatot. Az SZTE szuperszámítógép azonban fizikailag leválasztható a hálózatról, így külső felhasználók nem férhetnek hozzá. Az adatok így nem hagyhatják el a rendszert, ami megakadályozza a feltörését. Kónya Zoltán elárulta azt is, hogy sorra jelentkeznek a hasonlóan érzékeny adatokkal dolgozó, régiós szervezetek, hogy használhassák a szuperszámítógépet.
Kompetenciaközpont, ahol az ötletből kód lesz
A szuperszámítógépet az SZTE Árpád téri épületében helyezték el, minden alkatrészével együtt nem nagyobb egy tízfős ebédlőasztal méreteinél. Kezelése azonban külön szaktudást igényel, amihez kompetenciaközpontot alapított a Szegedi Tudományegyetem, ahol az országban a legrégebb óta (1985 óta) folyik mesterséges intelligencia kutatás.
– Vannak kutatóink, akik le tudják fordítani az ötleteket arra a kódnyelvre, amelyen betáplálhatóvá válnak a szuperszámítógépbe – magyarázta Kónya Zoltán.
A kompetenciaközpont szakmai vezetője, egyúttal a Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Tanszékének vezetője Jelasity Márk, aki kollégáival átfordítja az SZTE különböző tudományterületén dolgozó kutatók által megfogalmazott problémákat és feladatokat a szuperszámítógép „nyelvére”. Ráadásul sok esetben a problémák megoldásához több tudományterület összekapcsolódására van szükség, így az SZTE kompetenciaközpontban dolgozók másik fő feladata öszehozni a matematikust az orvossal, a mérnököt a közgazdásszal.
– Gondoljunk például az önvezető autókat övező problémákra és feladatokra! Nemcsak a fejlesztők kompetenciája szükséges, hiszen azt is át kell tekinteni, hogy ki a felelős, ha egy ilyen autó például elüt valakit. Szükség van tehát jogászokra is, de a pszichológusok eredményei is elengedhetetlenek, mert az emberek jelentős része fél egy vezető nélküli autóban. Ezért kell csapatban dolgozni minden problémán és innováción. A mesterséges intelligencia kompetenciaközpont összehozza a különböző tudományterületeket – magyarázta Kónya Zoltán.
A mesterséges intelligencia az SZTE minden karán jelen van
Az SZTE szuperszámítógépet tehát az egyetem minden kara tudja hasznosítani, amire szemléletes példákkal szolgált a rektorhelyettes. A jogászok esetében a törvénykezést hozta példaként: a Büntető Törvénykönyv meghatározott büntetési tételeket rögzít, például háromtól öt évig terjedő szabadságvesztést, de a bírónak azon belül szabad mozgástere van.
– A szuperszámítógépbe be lehet táplálni az összes magyar büntetőügyet, amelyek alapján a mesterséges intelligencia képes átlagolni, hogy egy adott büntetésért hány év szabadságvesztést szoktak adni, ami további támpontot adhat a bírónak az ítélethozatalkor – magyarázta Kónya Zoltán, majd arra is kitért, hogy a szuperszámítógép legnagyobb felhasználói az informatikusok után a bölcsészek.
– A nyelvészek jó része matematikus, hiszen a nyelv alapvetően egy hatalmas logikai rendszer – fűzte hozzá. De használja a mesterséges intelligenciát Röst Gergely is kutatócsoportjával a járványmodellezésben, a mezőgazdasági kar például a precíziós mezőgazdaságban, ahol már drónokkal dolgoznak, sőt a művészeti karnak is fejlesztettek már olyan mesterséges intelligencia által vezérelt applikációt (Csendes Tibor), amely a megfelelő időben képes muzsikálás közben lapozni a kottát a zenészek helyett.
