SZTE szuperszámítógép: a mesterséges intelligencia nem a jövő, hanem a jelen Szegeden

A nyáron adták át az SZTE szuperszámítógépét, amelyet a világ vezető IT-vállalatától, a Hewlett Packard Enterprise-tól (HPE) szerzett be a Szegedi Tudományegyetem. Ezzel a csaknem kétmilliárdos beruházással az SZTE mesterséges intelligencia-alkalmazás tekintetében a világ élvonalába került. De mit is jelent ez pontosan? Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese adott választ kérdéseinkre. Kiderült, hogy nemcsak az informatika és a természettudományok, de az egyetem minden területén, az egészségügytől a kari kutatásokon át a napi oktatásszervezésig, merőben új dimenziókat nyitott a szuperszámítógép. A mesterséges intelligencia pedig már nem a jövő, hanem a jelen az SZTE-n.

Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese avatta be lapunkat az SZTE szuperszámítógép működésébe. A mesterséges intelligencia az SZTE minden karán jelen van Fotó: Gémes Sándor

Mi tesz egy számítógépet szuperré?

– Bármi elé teszik is a szuper jelzőt, azt jelenti, hogy nagyobb, drágább, gyorsabb, hatékonyabb vagy éppen szebb, mint például a szupermodell, szuperautó, szuperélelmiszer. A szuperszámítógép is hasonló: sokkal gyorsabb, erősebb, drágább, mint egy átlagos asztali számítógép. És persze a szuperszámítógépnek is vannak fajtái: van, amelyiket kifejezetten számítási kapacitásra terveztek, de létezik olyan is, amit képfeldolgozásra optimalizáltak – mondta el Kónya Zoltán.

A Szegedi Tudományegyetem szuperszámítógépe célzottan a mesterséges intelligenciára (MI) optimalizált. Sok roppant erős grafikuskártya processzort tartalmaz, amelyek az MI által megkövetelt számítási kapacitást biztosítják azzal, hogy párhuzamosan képesek rengeteg kisebb feladatot elvégezni. Ezeket a grafikus feldolgozó egységeket, úgynevezett GPU-kat használják például a kriptovaluták – mint a bitcoin – bányászatához.

Gyorsabb betegút, hatékonyabb ügyintézés: így termel hasznot az MI

A Debreceni Egyetemen elhelyezett „Komondor” Magyarország legerősebb szuperszámítógépe. Az SZTE kapacitása annak körülbelül a felét tudja, de míg a Komondor az egész országot, addig az SZTE szuperszámítógépe csak a Szegedi Tudományegyetemet szolgálja ki. Ráadásul a kapacitása folyamatosan bővíthető.

– Az egyetem nagyon sok területe felgyorsítható a mesterséges intelligenciával, legyen szó oktatásról, kutatásról vagy működtetésről. Egy beruházás megtérülése pedig egy egyetem számára mindent magában foglal, ami haszonnal jár, és ez nem csak anyagi lehet. Haszonnak tekinthetők a publikációk, de az elégedettebb betegek és hallgatók is – folytatta a rektorhelyettes, majd a legegyszerűbb példaként a chatbot alkalmazását említette. A köznyelven csak csevegőrobotoknak nevezett programok csupán néhány kérdés-válasz alapján jelentősen képesek lerövidíteni a betegutat az egészségügyben, de a tanulmányi osztályok hatékonyságát is a sokszorosára tudják növelni azzal, hogy az ott dolgozó emberek helyett megválaszolják a hallgatói kérdéseket, amelyek zöme állandóan ismétlődik (például: melyik kurzust mikor kell felvenni, meddig kell a tandíjat befizetni).