október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Egy újabb legenda távozott: elhunyt Mezey György

Címkék#Mezey György#mesteredző#labdarúgás

84 éves korában elhunyt Mezey György mesteredző, korábbi szövetségi kapitány. Edzői pályafutása során kétszer nyert magyar bajnoki címet.

Delmagyar.hu

Mezey György 1941. szeptember 7-én született Topolyán. 

Elhunyt Mezey György
Mezey György 84 éves volt. Archív Fotó: Németh Ferenc / MTI 

Mezey György munkássága és pályafutása 

Játékosként labdarúgó pályafutását a Rákosligeti AC-ban kezdte, majd a TFSE, a Keszthelyi Haladás, a Budafoki MTE, az MTK és a Bp. Spartacus csapataiban játszott, utóbbinál játékosedzőként is tevékenykedett.  

Mezey György 1965-ben kezdte edzői pályafutását a Keszthelyi MTK-nál, majd a Budapest Spartacusnál dolgozott. 1971-től a BVSC és a BVSC Sportiskola trénereként irányította az utánpótlást, később pedig az MTK-VM élén az 1977–78-as idényben harmadik helyre vezette csapatát

1980-ban Mészöly Kálmán segítőjeként a magyar válogatott edzője, majd az utánpótlás- és olimpiai válogatott szövetségi kapitánya lett. 1983-ban kinevezték a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává, és ő vezette a nemzeti csapatot az 1986-os mexikói világbajnokságon. 

1986 és 1988 között Kuvait válogatottját irányította, amellyel bronzérmet nyert az Ázsiai Játékokon, majd 1988 végén rövid időre ismét a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett. 1990 és 1992 között a Bp. Honvéd vezetőedzőjeként bajnoki címet szerzett, később pedig a BVSC, a Vasas és az Újpest élén dolgozott rövid ideig. 2008-ban az FC Fehérvár sportigazgatója, majd 2009-ben vezetőedzője lett, és a 2010–2011-es idényben megszerezte második bajnoki címét is. 

Pályafutása során számos elismerést kapott: 1982-ben mesteredzői címet, 1985-ben és 2011-ben az év edzője díjat, 1988-ban Ezüstgerely-díjat, 2011-ben pedig Székesfehérvár díszpolgárává avatták.

Az 1980-as években Mezey György a FIFA technikai bizottságának instruktora lett, majd az 1990-es években a BVSC labdarúgó-szakosztályának igazgatójaként és az NB I-es Liga elnökeként tevékenykedett. 1995-től az MLSZ szakmai igazgatója, majd 1997-től az Edzőközpont vezetőjeként dolgozott, ekkor dolgozta ki az edzőképzés új szabályait az UEFA elvei alapján. 1999 és 2006 között az MLSZ alelnöke és elnökségi tagja volt, emellett a Nike futballmenedzsereként is dolgozott, 2008-tól pedig az FC Fehérvár sportigazgatója és a Puskás Ferenc Labdarúgó-akadémia vezetője lett, munkáját 2011-ig végezte, majd 2012-ben távozott a magyar edzőképzés éléről.

Korábban, 1970 és 1973 között a Testnevelési Főiskola Kutatóintézetének labdarúgószakágát vezette, 1973 és 1977 között a TF Sportjátékok Tanszékének adjunktusa volt, 1990-ben egyetemi doktori, 1991-ben címzetes docensi címet szerzett, majd 1997-ben védte meg neveléstudományok kandidátusi értekezését. Két könyve jelent meg, és több mint száz publikációját közölték – írja a Wikipédia. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu