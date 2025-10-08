Egy újabb legenda távozott: elhunyt Mezey György

Mezey György 1941. szeptember 7-én született Topolyán.

Mezey György 84 éves volt. Archív Fotó: Németh Ferenc / MTI

Mezey György munkássága és pályafutása

Játékosként labdarúgó pályafutását a Rákosligeti AC-ban kezdte, majd a TFSE, a Keszthelyi Haladás, a Budafoki MTE, az MTK és a Bp. Spartacus csapataiban játszott, utóbbinál játékosedzőként is tevékenykedett.

Mezey György 1965-ben kezdte edzői pályafutását a Keszthelyi MTK-nál, majd a Budapest Spartacusnál dolgozott. 1971-től a BVSC és a BVSC Sportiskola trénereként irányította az utánpótlást, később pedig az MTK-VM élén az 1977–78-as idényben harmadik helyre vezette csapatát

1980-ban Mészöly Kálmán segítőjeként a magyar válogatott edzője, majd az utánpótlás- és olimpiai válogatott szövetségi kapitánya lett. 1983-ban kinevezték a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává, és ő vezette a nemzeti csapatot az 1986-os mexikói világbajnokságon.

1986 és 1988 között Kuvait válogatottját irányította, amellyel bronzérmet nyert az Ázsiai Játékokon, majd 1988 végén rövid időre ismét a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett. 1990 és 1992 között a Bp. Honvéd vezetőedzőjeként bajnoki címet szerzett, később pedig a BVSC, a Vasas és az Újpest élén dolgozott rövid ideig. 2008-ban az FC Fehérvár sportigazgatója, majd 2009-ben vezetőedzője lett, és a 2010–2011-es idényben megszerezte második bajnoki címét is.

Pályafutása során számos elismerést kapott: 1982-ben mesteredzői címet, 1985-ben és 2011-ben az év edzője díjat, 1988-ban Ezüstgerely-díjat, 2011-ben pedig Székesfehérvár díszpolgárává avatták.

Az 1980-as években Mezey György a FIFA technikai bizottságának instruktora lett, majd az 1990-es években a BVSC labdarúgó-szakosztályának igazgatójaként és az NB I-es Liga elnökeként tevékenykedett. 1995-től az MLSZ szakmai igazgatója, majd 1997-től az Edzőközpont vezetőjeként dolgozott, ekkor dolgozta ki az edzőképzés új szabályait az UEFA elvei alapján. 1999 és 2006 között az MLSZ alelnöke és elnökségi tagja volt, emellett a Nike futballmenedzsereként is dolgozott, 2008-tól pedig az FC Fehérvár sportigazgatója és a Puskás Ferenc Labdarúgó-akadémia vezetője lett, munkáját 2011-ig végezte, majd 2012-ben távozott a magyar edzőképzés éléről.