Több mint 61 millió forinttal könnyítik meg a mezőőri szolgálatokat a térségben

Az idei évben is kiemelt figyelmet kap a mezőőri szolgálat a Csongrád-Csongrád–Csanád vármegye déli, határ menti településein.

A mezőőri szolgálat tagjai naponta járőröznek a határterületeken, hogy biztosítsák a térség nyugalmát. Archív Fotó: DM

Kormányzati támogatás Mórahalmon és környékén

Mórahalom önkormányzatának közleménye szerint 2025-ben az Agrárminisztérium ismét jelentős összeggel, 61 millió 650 ezer forinttal támogatja a mórahalmi mezőőri szolgálat működését. A támogatás célja, hogy biztosítsa a mezőőrök alkalmazását, a szolgálatok dologi kiadásait (eszközök, üzemanyag, felszerelés) és hozzájáruljon a hatékonyabb működéshez.

A mezőőri szolgálat szerepe

A közlemény kiemeli: mivel a migrációs mozgások jellege és iránya folyamatosan változik, a mezőőrök helyismerete és folyamatos jelzései kulcsfontosságúak a hatóságok számára. Összesen csaknem 180 millió forinttal támogatja idén a kormány a déli határterületen dolgozó mezőőrök migrációs célú foglalkoztatását. Ebből az összegből Mórahalom, Üllés, Bordány, Ásotthalom, Röszke, Domaszék, Ruzsa, Öttömös és Zákányszék közbiztonságát biztosítja 26 mezőőr, akik napi 24 órában vannak szolgálatban.

Fejlesztések Zákányszéken a hatékonyabb munka érdekében

Zákányszéken például a mezőőrök munkáját ezentúl egy újonnan beszerzett dupla garázs és egy utánfutó segíti, ami jelentősen növeli a hatékonyságukat. Az új eszközök hozzájárulnak a mezőőri szolgálat eredményesebb működéséhez és a közösség biztonságának növeléséhez.