Migránsok gyújthatták fel az erdőt Ásotthalom mellett

Újra felerősödött a migrációs nyomás Ásotthalmon és környékén. A határ menti nagyközség külterületén szinte minden éjszakára jut egy-egy migránscsoport, a hatóságok több elfogásról és egy gyanús eredetű erdőtűzről is beszámoltak.

Migrációs nyomás Ásotthalmon: folyamatos a határmenti járőrözés Ásotthalom külterületén, ahol egyre több migráns bukkan fel éjszakánként. Fotó: Ásotthalmi Hírmondó/Facebook

Felerősödött a migrációs nyomás Ásotthalmon

Október 10-én egy tizenhárom fős afgán csoportot tartóztattak fel a határvédelmi egységek, október 12-én pedig egy éppen érkező embercsempészt sikerült megállítaniuk a rendőröknek. Ugyanezen az éjszakán tűz ütött ki az ásotthalmi erdőben, amely vélhetően a határsértők tevékenységéhez köthető. A lángok több mint háromezer négyzetméteren perzselték az aljnövényzetet, mire a tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk és megkezdeniük az oltást.

A helyiek mindennapjai a határ mentén

A helyiek szerint az elmúlt hetekben különösen nyugtalanító lett a helyzet. Egyre gyakoribb, hogy a migránsok a külterületi tanyák környékén próbálnak vizet vagy áramot szerezni, gyakran a házak közelébe merészkedve. Korábban előfordult, hogy két férfi egy tanya udvarára is bejutott, ahol a kutya jelezte a mozgásukat, így sikerült feltartóztatni őket.

Járőrözéssel és összefogással védekeznek

A polgárőrség, a mezőőrség és a határvédelem tagjai napi szinten járőröznek a település határában, hogy megelőzzék az illegális behatolásokat és védjék a helyiek biztonságát. Az önkormányzat beszámolója szerint az elmúlt két hétben közel negyven migránst fogtak el a térségben. A polgármester úgy látja, az utóbbi időben kevésbé szervezett módon próbálnak bejutni az országba a migránsok. A csempészhálózatok szétesése miatt sokan önállóan, koordináció nélkül kelnek útra, emiatt gyakrabban fordul elő, hogy víz vagy élelmiszer nélkül próbálnak átkelni, ami miatt a tanyák felé veszik az irányt segítség reményében. A helyiek szerint az idei ősz különösen mozgalmasnak ígérkezik a déli határ mentén.