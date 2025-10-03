Éjszaka ugrálnak be a tanyákra a migránsok Ásotthalom környékén, a hatóságok nem tétlenkednek

Tanyákra ugranak be, vizet és telefontöltőt kérnek. A közelmúltban ismét több bejelentés érkezett Ásotthalom és környékének lakóitól migránsok jelenlétéről. A hatóságok a polgárőrséggel és a mezőőrökkel közösen folyamatosan járőröznek a külterületeken, hogy garantálják a lakosság biztonságát.

Migránsok elfogása Ásotthalom külterületén a helyi mezőőrség és a polgárőrség közreműködésével. Fotó: Ásotthalmi Hírmondó/Facebook

Migránsok az ásotthalmi tanyákon

Az Ásotthalom külterületén lévő Rókabögyös környékén élők arról számoltak be, hogy idegenek vizet kértek tőlük, illetve telefonjaikat próbálták meg feltölteni a tanyákon. A rendőrség elsőként egy afgán, egy palesztin és két szír férfit állított elő, később további négy afgán került elfogásra.

Ugyanezen a napon este 18:20-kor ismét riasztást kaptak a hatóságok: két afgán férfi egy külterületi tanyára mászott be, hogy ott telefont töltsön. A házőrző kutya jelzése és a gyorsan kiérkező polgárőrök, valamint a mezőőr közreműködésének köszönhetően sikerült őket feltartóztatni

Határsértések és elfogások

A határnál is folyamatosak a jogsértések, 24 afgán állampolgár vágta át a kerítést, azonban a rendőrök és a határvadászok rövid időn belül elfogták őket.

Egy nappal korábban, este 21.30 körül Ásotthalom Kissor térségében 13 fő próbált erőszakkal bejutni Magyarországra. Néhányan közülük egy tanyára is beugrottak, ahol egy édesanya és kisfia tartózkodott. Ők a házba zárkóztak, amíg a rendőrök a helyszínre érkeztek. Három migránst sikerült a helyszínen elfogni.

Mit mond a polgármester?

Papp Renáta polgármester elmondta, az utóbbi két hétben közel negyven migránst fogtak el a helyi mezőőrség és polgárőrség közreműködésével.

– Azt feltételezzük, hogy a szerb oldalon aktívak a hatóságok, embercsempészeket fogtak el, ezért a migránsok egyéni akciókban és kevésbé szervezetten érkeznek. Ezért nincs náluk víz és nincs feltöltve a telefonjuk – mondta a polgármester.