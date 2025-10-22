2 órája
A fiúk vették át a hatalmat a szegedi képviselő családjában – érkezik a harmadik unoka
Háromszoros nagyapa lesz. Hamarosan megszületik Mihálffy Béla unokája. A hétvégén derült ki, hogy vajon kisfiú vagy kislány érkezik a családba.
Harmadik unokájának születését jelentette be Mihálffy Béla Homokhátság és Szeged országgyűlési képviselője. A baba nemét a hétvégén tudták meg, nem mindennapi módon derült fény arra, hogy lánya kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. Kiderült, milyen nemű Mihálffy Béla unokája.
Kiderült, hogy milyen nemű lesz Mihálffy Béla unokája
Mihálffy Béla és felesége ismét nagyszülők lesznek – immár harmadjára. A helyi képviselő lapunknak elárulta, hogy a családban nagy az öröm, hiszen a legkisebb jövevény is kisfiú, így a nemek aránya részben megfordult: most már fiúból van több a családban.
– Nagyon boldogok vagyunk. A két idősebb és a születendő unokával már gyakorlatilag egy focicsapat is alakulhatna a családban – mesélte Mihálffy Béla, aki arról is beszámolt, hogy unokáival rendszeresen focizik. A családi kötődés és az aktív együttlét nagyon fontos számukra.
Kiemelte, hogy az új jövevény érkezése kihívás is lesz, de mindenki nagyon várja őt. Szerinte a nagyszülők dolga az unokák elkényeztetése – ők ezt meg is teszik. „A nevelés a szülők feladata” – fogalmazott.
A képviselő a közelgő eseményekre készül
Az unoka megérkezéséig azonban még sok a teendő. Legutóbb fontos lépést tett a szegedi Dóm és a Dóm tér nemzeti emlékhellyé nyilvánításának ügyében, de a képviselő most a közelgő október 23-i eseményekre készül. Részt vesz a budapesti Békemeneten, ahol meghallgatja a miniszterelnök beszédét is. Kérdésünkre elárulta, hogy több száz szegedi utazik majd a fővárosba a nemzeti ünnepen.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szegedi hírek
- Európai léptékű robbanás: a BYD mindent megváltoztat Csongrád-Csanádban
- Sokba kerülhet, ha ezt most csinálod a kertben, tilos és büntetés jár érte
- Nehezítik a közlekedést a Szentháromság utcában – nem egy-két napos munkáról van szó
- Múltidéző édesség Szegeden: így készül a százéves tiramisu, kézzel, szívvel
- Ez az állat sokakat megrémít, pedig nem veszélyes, sőt, a hasznodra van