Szegedi hírek

2 órája

A fiúk vették át a hatalmat a szegedi képviselő családjában – érkezik a harmadik unoka

Címkék#unoka#képviselő#Szeged#Mihálffy Béla

Háromszoros nagyapa lesz. Hamarosan megszületik Mihálffy Béla unokája. A hétvégén derült ki, hogy vajon kisfiú vagy kislány érkezik a családba.

Berecz Blanka

Harmadik unokájának születését jelentette be Mihálffy Béla Homokhátság és Szeged országgyűlési képviselője. A baba nemét a hétvégén tudták meg, nem mindennapi módon derült fény arra, hogy lánya kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. Kiderült, milyen nemű Mihálffy Béla unokája. 

Közeli fotó egy baba kezéről, Mihálffy Béla unokája fiú lesz
A harmadik kisfiú érkezik a családba, hamarosan megszületik Mihálffy Béla unokája. Illusztráció:Shutterstock

Kiderült, hogy milyen nemű lesz Mihálffy Béla unokája

Mihálffy Béla és felesége ismét nagyszülők lesznek – immár harmadjára. A helyi képviselő lapunknak elárulta, hogy a családban nagy az öröm, hiszen a legkisebb jövevény is kisfiú, így a nemek aránya részben megfordult: most már fiúból van több a családban.
– Nagyon boldogok vagyunk. A két idősebb és a születendő unokával már gyakorlatilag egy focicsapat is alakulhatna a családban – mesélte Mihálffy Béla, aki arról is beszámolt, hogy unokáival rendszeresen focizik. A családi kötődés és az aktív együttlét nagyon fontos számukra.
Kiemelte, hogy az új jövevény érkezése kihívás is lesz, de mindenki nagyon várja őt. Szerinte a nagyszülők dolga az unokák elkényeztetése – ők ezt meg is teszik. „A nevelés a szülők feladata” – fogalmazott.

A képviselő a közelgő eseményekre készül

Az unoka megérkezéséig azonban még sok a teendő. Legutóbb fontos lépést tett a szegedi Dóm és a Dóm tér nemzeti emlékhellyé nyilvánításának ügyében, de a képviselő most a közelgő október 23-i eseményekre készül. Részt vesz a budapesti Békemeneten, ahol meghallgatja a miniszterelnök beszédét is. Kérdésünkre elárulta, hogy több száz szegedi utazik majd a fővárosba a nemzeti ünnepen.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
