Tizenkilenc temetőben rendezik meg a Mindenszenteki Mécsesgyújtást

A mindenszenteki mécsesgyújtást minden évben sokan kísérik figyelemmel. A hagyományok szerint a gyermekek is aktív részesei az installációk készítésének és a mécsesek lángra lobbantásának.

A vármegye 19 temetőjében szervez a Kegyeleti Kft. Mindenszenteki Mécsesgyújtást. Fotó: Kovács Erika

Mindenszenteki Mécsesgyújtás: Mécseskép a temetőben

– A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. által üzemeltetett temetőkben és a Kft. tulajdonosi körének temetőiben is egyszerre alakítunk ki Önökkel együttműködve egy-egy csodálatos mécsesképet mindenszentek napján. A mécseseket a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. biztosítja – írta hivatalos Facebook-oldalán a Kegyeleti Kft.

Tizenkilenc temetőben láthatóak majd a fényinstallációk

November 1-jén szombaton 16 órára várják a vármegye 19 temetőjébe az elhunytak hozzátatozóit a közös emlékezésre.

Ezekben a temetőkben várják az emlékezőket

A helyszínek: Hódmezővásárhely - Katolikus Temető, Ambrózfalva, Ásotthalom, Balástya, Csanádalberti, Ferencszállás, Királyhegyes, Kövegy, Mártély, Mindszent, Mórahalom, Nagylak, Pitvaros, Pusztaszer, Szatymaz, Szeged - Belvárosi temető, Ruzsa, Székkutas, Zsombó.