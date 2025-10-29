október 29., szerda

Nárcisz névnap

10°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fény és emlékezet

1 órája

Tizenkilenc temetőben rendezik meg a Mindenszenteki Mécsesgyújtást

Címkék#Szatymaz#Mindszent#Belvárosi temető#Szeged

A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. idén is megrendezi a Mindenszenteki Mécsesgyújtást, csatlakozva az országos programhoz. November 1-jén délután 4 órakor kezdik meggyújtani a mécseseket, amelyekből fényinstallációkat állítanak össze. A Mindenszenteki Mécsesgyújtás közös emlékezés az elhunytakra.

Kovács Erika

A mindenszenteki mécsesgyújtást minden évben sokan kísérik figyelemmel. A hagyományok szerint a gyermekek is aktív részesei az installációk készítésének és a mécsesek lángra lobbantásának.

Mindenszenteki Mécsesgyújtás
A vármegye 19 temetőjében szervez a Kegyeleti Kft. Mindenszenteki Mécsesgyújtást. Fotó: Kovács Erika

Mindenszenteki Mécsesgyújtás: Mécseskép a temetőben

– A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. által üzemeltetett temetőkben és a Kft. tulajdonosi körének temetőiben is egyszerre alakítunk ki Önökkel együttműködve egy-egy csodálatos mécsesképet mindenszentek napján. A mécseseket a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. biztosítja – írta hivatalos Facebook-oldalán a Kegyeleti Kft.

Tizenkilenc temetőben láthatóak majd a fényinstallációk

November 1-jén szombaton 16 órára várják a vármegye 19 temetőjébe az elhunytak hozzátatozóit a közös emlékezésre.

Ezekben a temetőkben várják az emlékezőket

A helyszínek: Hódmezővásárhely - Katolikus Temető, Ambrózfalva, Ásotthalom, Balástya, Csanádalberti, Ferencszállás, Királyhegyes, Kövegy, Mártély, Mindszent, Mórahalom, Nagylak, Pitvaros, Pusztaszer, Szatymaz, Szeged - Belvárosi temető, Ruzsa, Székkutas, Zsombó. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu