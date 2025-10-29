1 órája
Tizenkilenc temetőben rendezik meg a Mindenszenteki Mécsesgyújtást
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. idén is megrendezi a Mindenszenteki Mécsesgyújtást, csatlakozva az országos programhoz. November 1-jén délután 4 órakor kezdik meggyújtani a mécseseket, amelyekből fényinstallációkat állítanak össze. A Mindenszenteki Mécsesgyújtás közös emlékezés az elhunytakra.
A mindenszenteki mécsesgyújtást minden évben sokan kísérik figyelemmel. A hagyományok szerint a gyermekek is aktív részesei az installációk készítésének és a mécsesek lángra lobbantásának.
Mindenszenteki Mécsesgyújtás: Mécseskép a temetőben
– A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. által üzemeltetett temetőkben és a Kft. tulajdonosi körének temetőiben is egyszerre alakítunk ki Önökkel együttműködve egy-egy csodálatos mécsesképet mindenszentek napján. A mécseseket a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. biztosítja – írta hivatalos Facebook-oldalán a Kegyeleti Kft.
Tizenkilenc temetőben láthatóak majd a fényinstallációk
November 1-jén szombaton 16 órára várják a vármegye 19 temetőjébe az elhunytak hozzátatozóit a közös emlékezésre.
Ezekben a temetőkben várják az emlékezőket
A helyszínek: Hódmezővásárhely - Katolikus Temető, Ambrózfalva, Ásotthalom, Balástya, Csanádalberti, Ferencszállás, Királyhegyes, Kövegy, Mártély, Mindszent, Mórahalom, Nagylak, Pitvaros, Pusztaszer, Szatymaz, Szeged - Belvárosi temető, Ruzsa, Székkutas, Zsombó.
