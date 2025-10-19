október 19., vasárnap

Missziós napok

1 órája

Koncelebrációs szentmisével ért véget a missziók világnapja a szegedi dómban – galériával

A missziók világnapját minden év októberének utolsó előtti hétvégéjén ünneplik Szegeden. A Szeged-Csanádi Egyházmegye a jeles alkalmat közös imádsággal, énekléssel és kerekasztal-beszélgetésekkel, valamint szentmise megtartásával ünnepelte a missziós napokat Szegeden.

Delmagyar.hu

A missziók világnapját minden év októberének utolsó előtti hétvégéjén tartják. A missziós napok Szegeden több éves hagyománnyá nőtte ki magát. A Szeged-Csanádi Egyházmegye ezt a jeles alkalmat közös imádsággal, énekléssel és kerekasztal-beszélgetésekkel, valamint vasárnapi szentmisével ünnepli.

Papok és püskpök a szegedi dóm oltára körül a missziós napok Szegeden tartott misjén
A missziós napok Szegeden a Fogadalmi templomban zárultak egy szentmise kereteiben. Fotó. Gémes Sándor

Október 18-án, szombaton Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök nyitotta meg beszédével az eseményt. A két napos misszió fő eseménye az október 19-én, vasárnap délelőtt tartott püspöki koncelebrációs szentmise volt, amelyet a szegedi dómban tartottak. A mise során ázsiai és afrikai dallamok is elhangzottak.

Koncelebrációs misét tartottak a dómban a missziók világnapja alkalmából

Fotók: Gémes Sándor

