Koncelebrációs szentmisével ért véget a missziók világnapja a szegedi dómban – galériával

A missziók világnapját minden év októberének utolsó előtti hétvégéjén tartják. A missziós napok Szegeden több éves hagyománnyá nőtte ki magát. A Szeged-Csanádi Egyházmegye ezt a jeles alkalmat közös imádsággal, énekléssel és kerekasztal-beszélgetésekkel, valamint vasárnapi szentmisével ünnepli.

A missziós napok Szegeden a Fogadalmi templomban zárultak egy szentmise kereteiben. Fotó. Gémes Sándor

Október 18-án, szombaton Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök nyitotta meg beszédével az eseményt. A két napos misszió fő eseménye az október 19-én, vasárnap délelőtt tartott püspöki koncelebrációs szentmise volt, amelyet a szegedi dómban tartottak. A mise során ázsiai és afrikai dallamok is elhangzottak.