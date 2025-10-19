1 órája
Koncelebrációs szentmisével ért véget a missziók világnapja a szegedi dómban – galériával
A missziók világnapját minden év októberének utolsó előtti hétvégéjén ünneplik Szegeden. A Szeged-Csanádi Egyházmegye a jeles alkalmat közös imádsággal, énekléssel és kerekasztal-beszélgetésekkel, valamint szentmise megtartásával ünnepelte a missziós napokat Szegeden.
Október 18-án, szombaton Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök nyitotta meg beszédével az eseményt. A két napos misszió fő eseménye az október 19-én, vasárnap délelőtt tartott püspöki koncelebrációs szentmise volt, amelyet a szegedi dómban tartottak. A mise során ázsiai és afrikai dallamok is elhangzottak.
Koncelebrációs misét tartottak a dómban a missziók világnapja alkalmábólFotók: Gémes Sándor
