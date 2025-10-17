Nem kell beutazni a városba: újra útnak indul a mobil kormányablak Csongrád-Csanádban

Aki nem szeretne a városba utazni hivatalos ügyei miatt, annak most könnyebb dolga lesz: a kormányablakbusz, azaz a mobil kormányablak ismét útnak indul, hogy a kisebb településeken élők számára is elérhetővé tegye a legfontosabb ügyintézéseket. Fontos, hogy a helyszínen csak bankkártyás fizetésre van lehetőség.

A mobil kormányablak segít a hivatalos ügyintézésben a vidéki településeken is. Fotó: MTI

Hétfőn és kedden érkezik a mobil kormányablak

Október 20-án, hétfőn a következő településeken lesz elérhető a mozgó kormányablak:

Bordányban a Faluháznál (Park tér 1.) 8.00–10.30 között,

Zsombón a Polgármesteri Hivatalnál (Alkotmány tér 3.) 11.30–14.00 között,

Forráskúton a Jerney János Művelődési Ház előtt (Petőfi Sándor u. 3.) 15.00–16.30 között.

Október 21-én, kedden

Ásotthalmon 8.00–11.00 között,

Zákányszéken 13.00–16.00 között intézhetik ügyeiket az érdeklődők.

Mi az a mobil kormányablak?

A mobil kormányablak – gyakran „kormányablakbusz” néven is emlegetik – egy olyan mozgó ügyfélszolgálati pont, amelyet olyan településeken alkalmaznak, ahol nincs állandó kormányablak. Úgy van felszerelve, hogy lehetővé tegye a kormányablakban általában elérhető ügykörök intézését.

Milyen ügyeket lehet intézni?

A mobil kormányablaknál több, hétköznapi hatósági ügy elintézése is lehetséges lesz, többek között:

személyazonosító igazolvány ügyintézése

lakcímkártya módosítása vagy ügyintézése

útlevélkérelmek benyújtása

vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek

ügyfélkapu regisztráció

Az esemény célja, hogy azok is hozzájuthassanak a szükséges ügyintézési lehetőségekhez, akiknek a lakóhelyétől távolabb esik az állandó kormányablak. A pontos menetrend és a további információk elérhetők a www.kormanyhivatalok.hu oldalon.