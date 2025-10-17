október 17., péntek

Házhoz jön az ügyintézés

3 órája

Nem kell beutazni a városba: újra útnak indul a mobil kormányablak Csongrád-Csanádban

Ismét érkezik több településre! A mobil kormányablak elérhetővé teszi a hivatalos ügyintézést Csongrád-Csanád vármegye kisebb településein is.

Arany T. János

Aki nem szeretne a városba utazni hivatalos ügyei miatt, annak most könnyebb dolga lesz: a kormányablakbusz, azaz a mobil kormányablak ismét útnak indul, hogy a kisebb településeken élők számára is elérhetővé tegye a legfontosabb ügyintézéseket. Fontos, hogy a helyszínen csak bankkártyás fizetésre van lehetőség.

a mobil kormányablak előtt áll egy nő
A mobil kormányablak segít a hivatalos ügyintézésben a vidéki településeken is. Fotó: MTI

Hétfőn és kedden érkezik a mobil kormányablak

Október 20-án, hétfőn a következő településeken lesz elérhető a mozgó kormányablak:

  • Bordányban a Faluháznál (Park tér 1.) 8.00–10.30 között,
  • Zsombón a Polgármesteri Hivatalnál (Alkotmány tér 3.) 11.30–14.00 között,
  • Forráskúton a Jerney János Művelődési Ház előtt (Petőfi Sándor u. 3.) 15.00–16.30 között.

Október 21-én, kedden

  • Ásotthalmon 8.00–11.00 között,
  • Zákányszéken 13.00–16.00 között intézhetik ügyeiket az érdeklődők.

Mi az a mobil kormányablak?

A mobil kormányablak – gyakran „kormányablakbusz” néven is emlegetik – egy olyan mozgó ügyfélszolgálati pont, amelyet olyan településeken alkalmaznak, ahol nincs állandó kormányablak. Úgy van felszerelve, hogy lehetővé tegye a kormányablakban általában elérhető ügykörök intézését.

Milyen ügyeket lehet intézni?

A mobil kormányablaknál több, hétköznapi hatósági ügy elintézése is lehetséges lesz, többek között:

  • személyazonosító igazolvány ügyintézése
  • lakcímkártya módosítása vagy ügyintézése
  • útlevélkérelmek benyújtása
  • vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek
    ügyfélkapu regisztráció
  • illetve általános tájékoztatás az eljárások menetéről
    Az esemény célja, hogy azok is hozzájuthassanak a szükséges ügyintézési lehetőségekhez, akiknek a lakóhelyétől távolabb esik az állandó kormányablak. A pontos menetrend és a további információk elérhetők a www.kormanyhivatalok.hu oldalon.

