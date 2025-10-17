1 órája
Nem kell beutazni a városba: újra útnak indul a mobil kormányablak Csongrád-Csanádban
Ismét érkezik több településre! A mobil kormányablak elérhetővé teszi a hivatalos ügyintézést Csongrád-Csanád vármegye kisebb településein is.
Aki nem szeretne a városba utazni hivatalos ügyei miatt, annak most könnyebb dolga lesz: a kormányablakbusz, azaz a mobil kormányablak ismét útnak indul, hogy a kisebb településeken élők számára is elérhetővé tegye a legfontosabb ügyintézéseket. Fontos, hogy a helyszínen csak bankkártyás fizetésre van lehetőség.
Hétfőn és kedden érkezik a mobil kormányablak
Október 20-án, hétfőn a következő településeken lesz elérhető a mozgó kormányablak:
- Bordányban a Faluháznál (Park tér 1.) 8.00–10.30 között,
- Zsombón a Polgármesteri Hivatalnál (Alkotmány tér 3.) 11.30–14.00 között,
- Forráskúton a Jerney János Művelődési Ház előtt (Petőfi Sándor u. 3.) 15.00–16.30 között.
Október 21-én, kedden
- Ásotthalmon 8.00–11.00 között,
- Zákányszéken 13.00–16.00 között intézhetik ügyeiket az érdeklődők.
Mi az a mobil kormányablak?
A mobil kormányablak – gyakran „kormányablakbusz” néven is emlegetik – egy olyan mozgó ügyfélszolgálati pont, amelyet olyan településeken alkalmaznak, ahol nincs állandó kormányablak. Úgy van felszerelve, hogy lehetővé tegye a kormányablakban általában elérhető ügykörök intézését.
Milyen ügyeket lehet intézni?
A mobil kormányablaknál több, hétköznapi hatósági ügy elintézése is lehetséges lesz, többek között:
- személyazonosító igazolvány ügyintézése
- lakcímkártya módosítása vagy ügyintézése
- útlevélkérelmek benyújtása
- vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek
ügyfélkapu regisztráció
- illetve általános tájékoztatás az eljárások menetéről
Az esemény célja, hogy azok is hozzájuthassanak a szükséges ügyintézési lehetőségekhez, akiknek a lakóhelyétől távolabb esik az állandó kormányablak. A pontos menetrend és a további információk elérhetők a www.kormanyhivatalok.hu oldalon.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Kétéves kisgyerekkel együtt merült el egy autó Csanádpalotán – videóval