Sok biciklis nem is tudja, hogy ezért büntethetnek, Makón komoly bírságot szabtak ki érte

– Most szólt a szomszédasszonyom, hogy írjam ki, senki ne telefonozzon a bicajon, mert 25 ezer forintra büntetnek – tette közzé a felhívást az egyik makói témájú Facebook-csoportban az egyik tag néhány nappal ezelőtt. A bejegyzés elérte célját, mert valóban felfigyeltek rá: jó ötvenen jelezték tetszésüket vagy ellenérzésüket és több mint harmincan szóltak hozzá. Ahogyan lenni szokott, természetesen kisebb vita is kísérte a kommentfolyamot, de a nagy többség álláspontja ezúttal egybecsengő volt. Néhányan arra is kihasználták az alkalmat, hogy a szabálytalan mobilozás kapcsán felhívják a figyelmet más közlekedési problémákra, illetve a közlekedési kultúra általános hiányára is.

Szabálytalan a mobilozás a kerékpározás közben. Fotó: Shutterstock

Kiderült, a szigor indokolt, sok a rossz tapasztalat

A legtöbben helyeselték a rendőrségi fellépést, de egy olyan hozzászóló is volt, aki szerint ez a pénzszerzésről szól. Neki mindjárt válaszoltak is, mondván, sajnos a szabálykövetést csak így lehet elérni – lehet, hogy még így sem. Valaki azt is megjegyezte: ez benne van a KRESZ-ben, más pedig hozzátette: ez nem újdonság, korábban is így volt.

Többen példákat hoztak arra, hogy balesetveszélyes helyzetbe kerültek mobilozó biciklis miatt.

– Tegnapelőtt majdnem nekem jött egy lány, mert nyomkodta a mobilt. Úgy kiáltottam rá, hogy nézzen előre – osztotta meg valaki kellemetlen tapasztalatát. Hasonlóan járt az is, akinek hirtelen el kellett kapnia a kormányt, mert úgy keresztezte az útját egy iskolás fiú, hogy közben ugyancsak a telefonjával foglalkozott. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a mobilozó autósokat még szigorúbban kellene büntetni, és arra is, hogy a mobilt kézben tartó rolleresekre sem ártana figyelni.

Mit mond a KRESZ a kerékpáros mobilozásról?

A vonatkozó jogszabályt áttekintve elmondható, a KRESZ szerint menet közben tilos kézben tartott mobiltelefont használni, bármilyen célból is történik. Ez a szabály vonatkozik az autóvezetőkre és a kerékpárosokra egyaránt. A szabályszegésért figyelmeztetés, helyszíni bírság, valamint közlekedési előéleti pont is lehet a büntetés. A Közlekedéstudományi Intézet egy korábban publikált cikke szerint egyébként a mobilozás minden másnál jobban elvonja a figyelmet a vezetéstől, egy összeurópai – részben becsléseken alapuló – felmérés pedig kimutatta, hogy ez a rossz szokás több balesetért felelős, mint az ittas vezetés.