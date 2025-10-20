ENSZ-díjat kapott ez a homokháti település, a világ legjobbjai közé került – videóval

Mórahalom elnyerte a világ egyik legjelentősebb turisztikai díját, a Best Tourism Villages címet. Nógrádi Zoltán polgármester Kínában vette át az elismerést.

A világ legjobb turisztikai célpontjai között szerepelni nem csupán dicsőség, hanem felelősség is. Mórahalom számára ez az elismerés egy új korszak kezdetét jelentheti. Archív Fotó: Csányi Cintia

Mórahalom nemzetközi elismerése

Mórahalom ismét bizonyította, hogy a homokháti vendégszeretet, a hagyományőrzés és a modern turizmus kéz a kézben járhat. Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) idén is közzétette a Best Tourism Villages 2025 listát, amelyen 52 kiemelkedő vidéki közösség szerepel a világ minden tájáról, köztük Mórahalom is.

A vidéki fejlődés mintapéldája

A rangos elismerés annak szól, hogy a város példamutató módon ötvözi a helyi hagyományokat, a természet közelségét és a modern turisztikai szolgáltatásokat. Az UN Tourism szerint Mórahalom a vidéki fejlődés mintapéldája, ahol a közösség ereje, a fenntarthatóság iránti elkötelezettség és az innovatív gondolkodás teremtette meg a sikert.

A világ legjobbjai között

A Best Tourism Villages (BTV) program célja, hogy a turizmust a vidéki térségek fejlődésének motorjává tegye. A szervezet szerint a turizmus nem csupán utazást jelent, hanem eszköz a jólét, a társadalmi összetartozás és a gazdasági növekedés előmozdításában. Az idei válogatás különösen szigorú volt: 270 jelölés érkezett 65 tagállamból, ám csak 52 település érdemelte ki a címet.

Két magyar település a világ élvonalában

A 2025-ös listán két magyar közösség is szerepel: Mórahalom mellett Hosszúhetény is elnyerte a megtisztelő címet. Ez a nemzetközi figyelem nem csupán presztízst, hanem lehetőséget is jelent hazánk vidéki turizmusának. A programban való részvétel nem jár közvetlen pénzbeli támogatással, ám hatalmas előnyt ad a láthatóságban és a kapcsolatépítésben. A kiválasztott települések belépnek a BTV-hálózatba, ahol nemzetközi szintű együttműködések, tapasztalatcserék és fejlesztési tanácsadások várják őket.

Miért fontos ez Mórahalomnak és nekünk?

A vidéki térségek számos kihívással küzdenek: elvándorlás, gazdasági stagnálás, infrastrukturális hátrányok. A BTV kezdeményezés ezekre kínál választ: a turizmuson keresztül teremti meg a helyi identitás megőrzését és a gazdasági megújulást. Mórahalom sikere bizonyítja, hogy a helyi értékek – a természet, a gyógyturizmus, a kulturális hagyományok – képesek világszinten is megállni a helyüket. A nemzetközi elismerés várhatóan tovább növeli a város turisztikai vonzerejét, új látogatókat és befektetéseket hozhat a térségbe.

Fenntarthatóság és a felelős turizmus Mórahalom is bekerült a Visit Hungary és a koppenhágai Sustainia által készített kiadványba, amely a fenntartható turizmus ötven legjobb hazai gyakorlatát mutatja be. A kiadványt a Tourism Summit 2025 szakmai konferencia zárónapján mutatták be Budapesten, ahol a fenntarthatóság és a felelős turizmus állt a középpontban.