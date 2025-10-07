1 órája
Felújítás, amit minden utas meg fog érezni Mórahalmon
Megkezdődött a mórahalmi buszpályaudvar vizesblokkjainak teljes körű felújítása. A mosdófelújítás célja, hogy modernebb, higiénikusabb és akadálymentes környezet várja az utasokat. A munkálatok idejére ideiglenes mobilvécék állnak az utazók rendelkezésére. A befejezés október végére várható.
Már javában folyik a mosdófelújítás. Megújul a mórahalmi autóbusz-pályaudvar vizesblokkja: a MÁV Személyszállítási Zrt. vállalkozói kivitelezésében még szeptember elején megkezdődött a helyiség teljes körű felújítása.
Elkezdődött a mosdófelújítás Mórahalmon
A felújítás hivatalos bejelentése szerint a munkavégzés 2025. október 31-ig tart. Az időszak alatt az utasok nem használhatják a meglévő mosdókat; helyettük mobilvécék állnak rendelkezésre az épület előtt. A beruházás célja, hogy korszerűbb, higiénikusabb és kényelmesebb vizesblokkok szolgálják az utasokat – nemcsak esztétikailag, hanem funkcionálisan is.
A felújítás ideje alatt a kivitelezőnek – a MÁV Személyszállítási Zrt. által megbízott cégeknek – biztosítaniuk kell az átmeneti megoldásokat, és minimalizálniuk kell az utazók kényelmetlenségét.
Korszerű és akadálymentes vizesblokk készül
Az általános tapasztalatok alapján a következő fejlesztésekre lehet számítani a mórahalmi buszállomáson:
- új csempe és burkolatok, csúszásmentes felületek
- korszerű mosdó- és WC-szerelvények
- jobb szellőzés, világítás és világításvezérlés
- akadálymentes megoldások: szélesebb ajtók, kerekesszékkel való bejutási lehetőség, kapaszkodók
- burkolatok mellett szaniterek, mosdókagylók cseréje, tükör- és felszerelésfrissítések
A mosdófelújítás hatása a városképre
A beruházás több szempontból is jelentős, nemcsak az utasokat érint, hanem a város arculatát is javítja, hiszen a vasúti és buszos közlekedési csomópontok állapota összefügg a településről alkotott általános benyomással. A munkálatok idejére a szolgáltató kéri az utasok türelmét és megértését.