Felújítás, amit minden utas meg fog érezni Mórahalmon

Címkék#felújítás#MÁV Személyszállítási Zrt#Mórahalom#autóbusz-pályaudvar#vizesblokk

Megkezdődött a mórahalmi buszpályaudvar vizesblokkjainak teljes körű felújítása. A mosdófelújítás célja, hogy modernebb, higiénikusabb és akadálymentes környezet várja az utasokat. A munkálatok idejére ideiglenes mobilvécék állnak az utazók rendelkezésére. A befejezés október végére várható.

Arany T. János

Már javában folyik a mosdófelújítás. Megújul a mórahalmi autóbusz-pályaudvar vizesblokkja: a MÁV Személyszállítási Zrt. vállalkozói kivitelezésében még szeptember elején megkezdődött a helyiség teljes körű felújítása. 

Mosdófelújítás Mórahalon.
Mosdófelújítás a mórahalmi autóbusz-pályaudvaron. A mobil WC átmeneti megoldás, de elengedhetetlen ahhoz, hogy a felújítás alatt is legyen elérhető vizesblokk. Fotó: Török János

Elkezdődött a mosdófelújítás Mórahalmon

A felújítás hivatalos bejelentése szerint a munkavégzés 2025. október 31-ig tart. Az időszak alatt az utasok nem használhatják a meglévő mosdókat; helyettük mobilvécék állnak rendelkezésre az épület előtt. A beruházás célja, hogy korszerűbb, higiénikusabb és kényelmesebb vizesblokkok szolgálják az utasokat – nemcsak esztétikailag, hanem funkcionálisan is.

A felújítás ideje alatt a kivitelezőnek – a MÁV Személyszállítási Zrt. által megbízott cégeknek – biztosítaniuk kell az átmeneti megoldásokat, és minimalizálniuk kell az utazók kényelmetlenségét.

Korszerű és akadálymentes vizesblokk készül

Az általános tapasztalatok alapján a következő fejlesztésekre lehet számítani a mórahalmi buszállomáson:

  • új csempe és burkolatok, csúszásmentes felületek
  • korszerű mosdó- és WC-szerelvények
  • jobb szellőzés, világítás és világításvezérlés
  • akadálymentes megoldások: szélesebb ajtók, kerekesszékkel való bejutási lehetőség, kapaszkodók
  • burkolatok mellett szaniterek, mosdókagylók cseréje, tükör- és felszerelésfrissítések


A mosdófelújítás hatása a városképre

A beruházás több szempontból is jelentős, nemcsak az utasokat érint, hanem a város arculatát is javítja, hiszen a vasúti és buszos közlekedési csomópontok állapota összefügg a településről alkotott általános benyomással. A munkálatok idejére a szolgáltató kéri az utasok türelmét és megértését. 

 

 

 

