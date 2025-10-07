Felújítás, amit minden utas meg fog érezni Mórahalmon

Már javában folyik a mosdófelújítás. Megújul a mórahalmi autóbusz-pályaudvar vizesblokkja: a MÁV Személyszállítási Zrt. vállalkozói kivitelezésében még szeptember elején megkezdődött a helyiség teljes körű felújítása.

Mosdófelújítás a mórahalmi autóbusz-pályaudvaron. A mobil WC átmeneti megoldás, de elengedhetetlen ahhoz, hogy a felújítás alatt is legyen elérhető vizesblokk. Fotó: Török János

Elkezdődött a mosdófelújítás Mórahalmon

A felújítás hivatalos bejelentése szerint a munkavégzés 2025. október 31-ig tart. Az időszak alatt az utasok nem használhatják a meglévő mosdókat; helyettük mobilvécék állnak rendelkezésre az épület előtt. A beruházás célja, hogy korszerűbb, higiénikusabb és kényelmesebb vizesblokkok szolgálják az utasokat – nemcsak esztétikailag, hanem funkcionálisan is.

A felújítás ideje alatt a kivitelezőnek – a MÁV Személyszállítási Zrt. által megbízott cégeknek – biztosítaniuk kell az átmeneti megoldásokat, és minimalizálniuk kell az utazók kényelmetlenségét.

Korszerű és akadálymentes vizesblokk készül

Az általános tapasztalatok alapján a következő fejlesztésekre lehet számítani a mórahalmi buszállomáson:

új csempe és burkolatok, csúszásmentes felületek

korszerű mosdó- és WC-szerelvények

jobb szellőzés, világítás és világításvezérlés

akadálymentes megoldások: szélesebb ajtók, kerekesszékkel való bejutási lehetőség, kapaszkodók

burkolatok mellett szaniterek, mosdókagylók cseréje, tükör- és felszerelésfrissítések



A mosdófelújítás hatása a városképre

A beruházás több szempontból is jelentős, nemcsak az utasokat érint, hanem a város arculatát is javítja, hiszen a vasúti és buszos közlekedési csomópontok állapota összefügg a településről alkotott általános benyomással. A munkálatok idejére a szolgáltató kéri az utasok türelmét és megértését.