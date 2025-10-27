39 perce
Celebek, betörők és rejtélyes eltűnések Csongrád-Csanádban
Sándorfalván hat macska tűnt el rejtélyes körülmények között. Maszkos betörők próbálnak lakásokba jutni és a Most Wanted forgatása során Földes Eszter és Fenyvesi Barna rabruhában bukkant fel a városban.
Összeszedtük a mai nap legérdekesebb híreit. Ez történt Szegeden és a környező településeken.
Szegeden látták a szökésben lévő celebpárost
Szegeden bujkál egy forgatás részeként egy rabruhás celebpár. Földes Eszter színész és Fenyvesi Barna egykori Való Világ szereplő a Most Wanted kalandjai során egy helyi étteremben kaptak vasárnap este vacsorát.
Maszkos betörők járják Szegedet, több lakásba próbáltak már bejutni
Fokozott óvatosságra intik egymást a szegediek, miután több lakó is arról számolt be, hogy éjszakánként gyanús alakok járkálnak a lépcsőházakban. Maszkos betörők tűntek fel a városban, akik lakásokba és tárolókba próbálnak bejutni. A lakók szerint a próbálkozások mindennapossá váltak.
Rejtélyes eltűnés: hat macska veszett oda egyetlen nap alatt, a gazdák válaszokat keresnek
A hosszú hétvége alatt mind a hat macskája eltűnt egy sándorfalvi nőnek. Kettő tetemét már megtalálták, valószínűleg mérgezés miatt pusztultak el.
Kiderült, mi okozhatta a sándorfalvi tüzet – gyűjtés indult a károsult családnak
Gyűjtés indult a sándorfalvi Kurczenberger család számára. Tűz miatt vált lakhatatlanná házuk, a tragédiát valószínűleg a sorozatos áramszünetek okozták. A tűz Sándorfalván, a Brassói utcában ütött ki.
Ezt hozhatja Apelgren hosszabbítása a Pick Szeged számára
Az egyik legfontosabb elem a helyére került a kirakósban. A Délmagyarország sportos podcastjében, a Sporthangban átbeszéltük, miért volt fontos a vezetőedző hosszabbítása a Pick Szeged számára, megemlékeztünk a klub elhunyt alapítójáról, és szóba került a kedd esti kupameccs is.
Buja zölddé vált a kéktói puszta egy része – kiderült, hogyan segítette ezt 9 gazda – videóval
Kéktó egy részén vízben tocsog a puszta. Itt 9 gazda 250 hektár terültet ajánlott fel a Vizet a tájba programnak. Augusztusban és szeptemberben is engedett be vizet a vízügy a területre, ami máris érezteti a jótékony hatását.
Ez fájni fog a családoknak! Az óvodásokon spórolna Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter megelégelte, hogy Vásárhelyen az óvodások szüleinek 95 százaléka nem fizet a közétkeztetésért. Azt tervezi az önkormányzat, hogy jövedelemigazolást kér a szülőktől. Emellett az ingyen étkező óvodások családjával kifizettetik azt az ebédet, amit nem mondtak le, például ha megbetegedett a gyermek.
Tíz hónap várakozás után újra megnyílt Bordány ikonikus étterme, egy világbajnok rögtön be is tért
A település ikonikus étterme teljes körű felújításon és bővítésen esett át. A nyitás napján még egy világbajnok motorcsónak-versenyző is itt ebédelt, pacalt evett. Tíz hónap csúszás után újra megnyílt a bordányi Vadgesztenye.
