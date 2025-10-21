október 21., kedd

Szegedi hírek

53 perce

Nehezítik a közlekedést a Szentháromság utcában – nem egy-két napos munkáról van szó

Nehezítik a közlekedést: elindultak a munkálatok a Szentháromság utcában, ahol útszűkületre, parkolási és sebességkorlátozásra érdemes számítani. Fotókon mutatjuk, hogyan halad a csatornajavítás.

Berecz Blanka

Elindultak a munkálatok a Szentháromság utcában, ahol útszűkületre, valamint parkolási és sebességkorlátozásra lehet számítani.

Munkálatok a Szentháromság utcában
Nagyban zajlanak a munkálatok a Szentháromság utcában. Fotó: Török János

Elkezdődtek a munkálatok a Szentháromság utcában 

Tegnap, azaz október 20-án indultak a csatornajavítási munkálatok a Szentháromság utcában, a 70-76 szám alatt, a Karolina iskola melletti buszmegállónál több korlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. A munkafolyamatokról lapunk is meggyőződött: az aszfalt egy részét már felverték, a Spar és az Aradi vértanúk tere felé haladó sávban. A kivájt sávot kerítéssel zárták el. A területre 30 km/órás sebességkorlátozó táblát helyeztek ki, valamint figyelmeztető jelzések hívják fel a gépjárművezetők és gyalogosok figyelmét az útszűkületre és a munkálatokra. A javítás várhatóan a hónap végéig tart.

A Szegedi Vízmű tájékoztatása szerint az autóbusz-közlekedés zavartalanul zajlik, a buszmegállót nem helyezték át. A társaság arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be a kihelyezett táblák utasításait, lehetőség szerint kerüljék a munkaterületen való parkolást, és legyenek fokozottan körültekintőek a környéken.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

